El sentido adiós de Estudiantes de La Plata a Miguel Ángel Russo: “Hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución”

El ex futbolista es uno de los ídolos de la entidad platense.

Hace 2 Hs

El mundo del fútbol quedó conmovido esta tarde por la muerte de Miguel Ángel Russo, y uno de los mensajes más emotivos llegó desde Estudiantes de La Plata, el club donde nació su leyenda. A través de sus redes sociales, la institución albirroja despidió con profundo dolor a quien fue una de las grandes figuras de su historia, tanto dentro como fuera del campo.

“Hasta siempre, Miguel querido. El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento”, publicó el club en sus canales oficiales.

El mensaje fue acompañado por una imagen del exjugador y entrenador con la camiseta "pincha", un símbolo que representa todo lo que Russo significó para Estudiantes. Formado en las divisiones inferiores del club, debutó en Primera División en 1975 y defendió esos colores hasta su retiro en 1989, disputando 420 partidos y anotando 11 goles. Como futbolista, conquistó dos títulos inolvidables: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983, consolidándose como uno de los mediocampistas más destacados de su generación.

Años más tarde, ya como entrenador, también dejó su marca en el banco albirrojo. En la temporada 1994-95 logró el ascenso a Primera División, devolviendo a Estudiantes al lugar que merecía.

Su vínculo con el club de La Plata trascendió el paso del tiempo: fue ídolo, referente y ejemplo de compromiso. En cada mención, Russo hablaba con gratitud de su “casa futbolística”, aquella que lo formó y lo vio crecer como jugador y como persona.

