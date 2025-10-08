El sentido adiós de Estudiantes de La Plata a Miguel Ángel Russo: “Hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución”

El mensaje fue acompañado por una imagen del exjugador y entrenador con la camiseta "pincha", un símbolo que representa todo lo que Russo significó para Estudiantes. Formado en las divisiones inferiores del club, debutó en Primera División en 1975 y defendió esos colores hasta su retiro en 1989, disputando 420 partidos y anotando 11 goles. Como futbolista, conquistó dos títulos inolvidables: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983, consolidándose como uno de los mediocampistas más destacados de su generación.