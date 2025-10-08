¿Quién era Miguel Ángel Russo? El exentrenador que dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Nacido en Lanús el 9 de abril de 1956, Russo dedicó toda su carrera como jugador a Estudiantes, club en el que debutó en 1975 y al que defendió hasta su retiro en 1989. Mediocampista de carácter y visión de juego, disputó 420 partidos, marcó 11 goles y fue parte de los planteles campeones del Metropolitano 1982 y del Nacional 1983. Su salida del club estuvo marcada por diferencias con la dirigencia de aquel entonces, que incluso lo llevaron a iniciar una demanda para cobrar una deuda pendiente.