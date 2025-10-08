Racing va por Cuello: el atacante de San Lorenzo podría llegar a la "Academia" por la lesión de Torres

La Secretaría Técnica del club también analiza otras alternativas dentro del fútbol argentino. Entre los nombres que surgieron figuran Ronaldo Martínez, de Platense, y Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia. Sin embargo, este último parece difícil de conseguir, ya que el conjunto mendocino acaba de clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina y no planea desprenderse de una de sus figuras en un momento tan decisivo.