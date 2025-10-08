Racing va por Cuello: el atacante de San Lorenzo podría llegar a la "Academia" por la lesión de Torres

Racing no perdió el tiempo tras la dura lesión ligamentaria de Elías Torres y ya trabaja en la búsqueda de un reemplazo. El principal apuntado por la dirigencia académica es Alexis Cuello, actual jugador de San Lorenzo, quien aparece como la opción más firme para reforzar al equipo conducido por Gustavo Costas en la recta final de la temporada.
El atacante, que tuvo pasos por Almagro y mantiene parte de su ficha vinculada al club de José Ingenieros, reúne las características que el cuerpo técnico considera ideales para cubrir la ausencia de Torres. En las últimas horas se realizó una reunión clave entre Costas, el director deportivo Sebastián Saja y el presidente Diego Milito, donde se coincidió en que Cuello es el candidato prioritario.
Hincha confeso de Racing, el delantero de 24 años ve con buenos ojos la posibilidad de vestirse de celeste y blanco. Desde San Lorenzo, que posee el 60% de su pase, están dispuestos a negociar, mientras que el 40% restante pertenece a Almagro. Aunque la operación no será sencilla, en Avellaneda confían en que las gestiones puedan concretarse en los próximos días.
La Secretaría Técnica del club también analiza otras alternativas dentro del fútbol argentino. Entre los nombres que surgieron figuran Ronaldo Martínez, de Platense, y Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia. Sin embargo, este último parece difícil de conseguir, ya que el conjunto mendocino acaba de clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina y no planea desprenderse de una de sus figuras en un momento tan decisivo.
Con el mercado de pases habilitado por la grave lesión de Torres, Racing busca cerrar cuanto antes una incorporación que le brinde soluciones ofensivas y mantenga el nivel competitivo del plantel. Cuello, por edad, estilo de juego y deseo personal, se perfila como el elegido para sumarse al equipo de Costas.