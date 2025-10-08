Elon Musk promete el primer videojuego creado íntegramente con la IA de Grok

La propuesta llega en un momento de transformación y tensión dentro del sector gamer. En los últimos años, la inteligencia artificial se consolidó como una herramienta cada vez más presente en el desarrollo de títulos, aunque también despertó temores en la industria. Mientras algunas compañías la adoptan para optimizar procesos, otras advierten sobre el riesgo de que reemplace el trabajo de guionistas, artistas o programadores.