Blondel empezó a sumar minutos en Reserva, pero continúa borrado en la Primera de Boca

El presente de Lucas Blondel en Boca dista mucho de aquel protagonismo que tuvo meses atrás. Desde la llegada de Miguel Ángel Russo, el lateral derecho no volvió a tener minutos en el primer equipo ni apareció entre los convocados. Solo integró el banco en el Mundial de Clubes y, desde entonces, quedó relegado del plantel principal.
La falta de espacio en su posición, sumada a la consolidación de Juan Barinaga como titular, terminó por marginar al exjugador de Tigre, que había sido una pieza habitual en el ciclo de Fernando Gago. Blondel cerró el Apertura como titular en los cruces ante Lanús e Independiente, pero desde el 19 de mayo no disputa un partido oficial con la Primera.
Consciente de su situación, el defensor de 29 años pidió volver a sumar ritmo en la Reserva, donde fue titular frente a Newell’s en el triunfo 2-0, y esta noche repetirá presencia ante Belgrano bajo la dirección de Mariano Herrón. Aunque su desempeño ha sido correcto, sin grandes destellos, el cuerpo técnico no parece tenerlo en cuenta.
Mientras tanto, Luis Advíncula perdió terreno y su futuro en el club también es una incógnita. En paralelo, emerge con fuerza Dylan Gorosito, figura destacada en la Selección Argentina Sub-20, quien podría marcar el comienzo de una nueva etapa en el lateral derecho de Boca.
El paso del tiempo y las decisiones de Russo parecen haber dejado a Blondel en una posición complicada. Aun así, su objetivo sigue siendo claro: recuperar ritmo y esperar una oportunidad que, por ahora, luce cada vez más lejana.