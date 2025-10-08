Blondel empezó a sumar minutos en Reserva, pero continúa borrado en la Primera de Boca

La falta de espacio en su posición, sumada a la consolidación de Juan Barinaga como titular, terminó por marginar al exjugador de Tigre, que había sido una pieza habitual en el ciclo de Fernando Gago. Blondel cerró el Apertura como titular en los cruces ante Lanús e Independiente, pero desde el 19 de mayo no disputa un partido oficial con la Primera.