Dolor, apoyo y lesiones: Boca vive días de tensión entre el caso Russo y la nueva baja de Cavani

El DT pelea por su salud y recibe mensajes desde todo el continente; Cavani volvió a lesionarse y Blondel sigue sin lugar.

Hace 54 Min

El mundo del fútbol argentino atraviesa días cargados de preocupación y emociones. La salud de Miguel Ángel Russo encendió las alarmas en Boca y en todo el país. El técnico, de 69 años, se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado, una situación que generó una ola de solidaridad. Desde el propio club informaron que acompañan a Miguel y su familia en este momento, mientras distintas figuras y entidades se sumaron con mensajes de apoyo. Rosario Central expresó que “todo el pueblo Canalla está con vos, campeón”, mientras que Ángel Di María escribió palabras de aliento en sus redes.

La conmoción trascendió camisetas. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, expresó que “todo el fútbol argentino está con vos, Miguel querido”. También Julio César Falcioni, colega y amigo, compartió una imagen junto al DT con el mensaje “¡Fuerza Miguel!”. En tanto, Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata, el club en el que Russo jugó toda su carrera, manifestaron su deseo de pronta recuperación. La Conmebol también acompañó al histórico entrenador con un mensaje que remarcó que “todo el fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo”.

El cariño hacia el ex Boca traspasó fronteras. Equipos como Cerro Porteño, Universidad de Chile y Millonarios, donde Russo dejó su huella, hicieron públicas sus muestras de apoyo. Desde Colombia, el club azul recordó sus conquistas con el técnico al mando y envió un mensaje conmovedor: “La familia azul está contigo, todo se cura con amor”.

Mientras tanto, en el ámbito deportivo, Edinson Cavani vive días complicados. Cuando parecía listo para regresar al once titular ante Barracas Central, una sobrecarga muscular lo volvió a frenar. El cuerpo técnico, liderado por Claudio Úbeda, seguía de cerca su evolución y mantenía la esperanza de tenerlo disponible. Sin embargo, el delantero de 38 años sintió molestias en la ingle en la última práctica. “Fue aumentando la intensidad, pero no participó del fútbol por precaución. Si era necesario hubiera entrado”, explicó el entrenador tras la goleada ante Newell’s. El uruguayo acompañó al grupo desde el banco y celebró con un mensaje en redes: “Gran partido de todos”.

Un presente con interrogantes

A la espera de su recuperación, Cavani no solo enfrenta otro parate físico —ya acumula 28 partidos ausentes por lesiones desde su llegada— sino también la incertidumbre de su rol dentro del equipo. Paralelamente, Lucas Blondel continúa marginado. Desde que Russo asumió, el ex Tigre no sumó minutos en Primera y solo volvió a tener acción en Reserva, donde busca ritmo de juego. Con Juan Barinaga consolidado como titular y Luis Advíncula relegado, el panorama en el lateral derecho está en plena redefinición, con jóvenes como Dylan Gorosito pidiendo pista.

Temas Club Atlético Boca JuniorsMiguel Ángel RussoTorneo Clausura 2025
