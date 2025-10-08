Dolor, apoyo y lesiones: Boca vive días de tensión entre el caso Russo y la nueva baja de Cavani

Mientras tanto, en el ámbito deportivo, Edinson Cavani vive días complicados. Cuando parecía listo para regresar al once titular ante Barracas Central, una sobrecarga muscular lo volvió a frenar. El cuerpo técnico, liderado por Claudio Úbeda, seguía de cerca su evolución y mantenía la esperanza de tenerlo disponible. Sin embargo, el delantero de 38 años sintió molestias en la ingle en la última práctica. “Fue aumentando la intensidad, pero no participó del fútbol por precaución. Si era necesario hubiera entrado”, explicó el entrenador tras la goleada ante Newell’s. El uruguayo acompañó al grupo desde el banco y celebró con un mensaje en redes: “Gran partido de todos”.