Elecciones 2025: "El kirchnerismo dañó al país, no podemos volver al pasado", afirmó Federico Pelli

"La gente está cansada de los mismos de siempre y busca renovación con personas que entienden sus problemas", afirmó el candidato de LLA.

Hace 1 Hs

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Tucumán Federico Pelli resaltó la necesidad de renovar la política provincial con el fin de impulsar reformas laborales y previsionales, ahuyentando un posible regreso del modelo “kirchnerista”.

En una entrevista con Radio del Plata, el libertario sostuvo que la provincia necesita un cambio profundo, acompañado de un recambio generacional con figuras nuevas y jóvenes que no representen tiempos pasado. “Cada dos años vemos una sucesión de figuras repetidas en diferentes cargos. Sin gente nueva que se involucre, seguiremos empeorando”, sostuvo.

“Somos gente nueva en la política. Nuestros votantes son personas que trabajan, que no roban y que buscan salir adelante. El kirchnerismo le hizo mucho daño al país, y La Libertad Avanza es el vehículo para frenarlo y enfrentar su regreso”, añadió el especialista en seguridad.

Hablando más sobre la gestión nacional, puso énfasis en los buenos resultados económicos y la necesidad de reformas más profundas para notar cambios mayores. “Las variables macro se acomodaron, pero las micro todavía deben reflejarse en el bolsillo de la gente. Las reformas laborales y previsionales que impulsará el próximo Congreso van a generar inversiones, más empleo genuino y fortalecer el sistema previsional, beneficiando a comerciantes, pymes y trabajadores”.

La confrontación con Osvaldo Jaldo

En un tramo de la entrevista, el candidato fue consultado por el enfrentamiento con Osvaldo Jaldo, quien aseguró que no conoce a quien encabeza la lista de LLA.” Que el gobernador no me conozca no importa. Lo que nos interesa es que los tucumanos nos conozcan. La gente está cansada de los mismos de siempre y busca renovación con personas que entienden sus problemas”, afirmó.

Finalmente, Pelli contó cómo llegó a involucrarse en política: “Asesoraba en seguridad a otros espacios y provincias, pero decidí actuar en Tucumán. Encabecé la lista porque La Libertad Avanza es la verdadera fuerza de renovación. Queremos transformar la realidad de los tucumanos, y creemos que este es el camino para que la provincia y el país crezcan sin volver al pasado kirchnerista”.

