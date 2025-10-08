Elecciones 2025: "El kirchnerismo dañó al país, no podemos volver al pasado", afirmó Federico Pelli

La confrontación con Osvaldo Jaldo

En un tramo de la entrevista, el candidato fue consultado por el enfrentamiento con Osvaldo Jaldo, quien aseguró que no conoce a quien encabeza la lista de LLA.” Que el gobernador no me conozca no importa. Lo que nos interesa es que los tucumanos nos conozcan. La gente está cansada de los mismos de siempre y busca renovación con personas que entienden sus problemas”, afirmó.