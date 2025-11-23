¿Cuál es la zona del cuerpo con mayor riesgo al ser tatuada?

Por ejemplo se emplea, en el leucoma cuando la córnea tiene una cicatriz blanca, o cuando hay ausencia total o parcial del iris (aniridia). Recientemente, una variación de esta técnica se está promocionando para el cambio de color de ojos en personas sanas con fines meramente estéticos. La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) y otras organizaciones médicas advierten que no existe suficiente evidencia científica que avale la seguridad a largo plazo de la queratopigmentación con fines cosméticos.