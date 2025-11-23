Secciones
¿Cuál es la zona del cuerpo con mayor riesgo al ser tatuada?

Adornar el físico es una manera de buscar un estilo distintivo en el ser humano, pero también es peligroso.

POPULAR. Tatuarse el cuerpo es una práctica muy común en todo el mundo.
Hace 1 Hs

Algunos prefieren darle glamour a su cuerpo vía vestimenta o con el uso de accesorios. Otros prefieren los tatuajes. Y también están quienes recurren a ambas prácticas. La segunda alternativa tiene riesgos que aumentan según la zona del cuerpo que se elija embellecer.

No sólo en la piel, cualquier rincón del cuerpo puede llevar un dibujo. Se pueden tatuar hasta los ojos, sí. El término "tatuaje ocular" se refiere a dos procedimientos distintos. 

El escleral es una modificación corporal extrema con fines puramente estéticos. Mientras que el corneal o queratopigmentación, tiene una finalidad médica. El procedimiento quirúrgico realizado por oftalmólogos con fines terapéuticos o reconstructivos históricamente se utilizaba para mejorar el aspecto de ojos que sufrieron algún daño disimular defectos o mejorar la funcionalidad. 

Por ejemplo se emplea, en el leucoma cuando la córnea tiene una cicatriz blanca, o cuando hay ausencia total o parcial del iris (aniridia). Recientemente, una variación de esta técnica se está promocionando para el cambio de color de ojos en personas sanas con fines meramente estéticos. La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) y otras organizaciones médicas advierten que no existe suficiente evidencia científica que avale la seguridad a largo plazo de la queratopigmentación con fines cosméticos.

Los peligros al tatuarse por estética

Los profesionales de la salud visual y las organizaciones oftalmológicas a nivel mundial desaconsejan enérgicamente y advierten sobre los peligros de los tatuajes esclerales. Son procedimientos que a menudo son realizados por personal no calificado.

La tinta no está diseñada para el ojo y puede causar reacciones alérgicas o formación de grumos que dañan la visión y requieren cirugía. A diferencia de los tatuajes en la piel, eliminar la tinta del ojo es extremadamente difícil, riesgoso e incluso imposible.

¿Por qué entonces alguien querría tatuarse los ojos? "Si quieres divertirte decorando tu globo ocular, ¿por qué no lo vas a hacer?", dijo Luna Cobra. El tatuador estadounidense es considerado como el pionero de la práctica.

Luna Cobra ha tatuado los ojos de cientos de personas, en azul, verde, rojo o negro, desde Singapur a Londres, pasando por Sidney. "Creo que trae un poco de fantasía al día a día", explicó el tatuador.

En conclusión, tanto el tatuaje escleral como la queratopigmentación con fines puramente estéticos conllevan riesgos significativos y potencialmente catastróficos para la visión.

