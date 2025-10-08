Secciones
Debut aplastante: Real Madrid inició la Champions League femenina con una goleada frente a Roma

El conjunto madrileño tuvo un estreno soñado en el nuevo formato de la Champions League al vencer 6-2 a la Roma, con un doblete de Alba Redondo y una gran actuación de Weir.

Hace 1 Hs

El Real Madrid femenino arrancó su camino en la Champions League con una actuación contundente y una lluvia de goles. En su estreno en el nuevo formato del torneo, el equipo español superó con claridad a la Roma por 6-2 en un partido que dejó varias señales positivas de cara al futuro. Con una ofensiva imparable y un dominio absoluto del juego, las dirigidas por Quesada demostraron que están listas para ser protagonistas en Europa.

El inicio fue explosivo. Apenas comenzado el encuentro, Feller ya había probado a la arquera Baldi y, poco después, Alba Redondo abrió el marcador tras aprovechar un rebote dentro del área. El conjunto madrileño no aflojó y siguió generando peligro, aunque en su primera llegada clara, la Roma logró empatar gracias a Viens, que aprovechó un error defensivo para poner el 1-1.

Lejos de desconcentrarse, las locales reaccionaron con rapidez. Linda Caicedo fue una pesadilla para la defensa italiana y, tras una gran jugada colectiva, Weir volvió a poner en ventaja al Real Madrid con un golazo al ángulo. La escocesa, que fue una de las figuras del partido, mostró toda su calidad y su capacidad para aparecer en los momentos clave.

El dominio madrileño fue total, pero la Roma volvió a sorprender con su eficacia. En una jugada aislada, Haavi sacó un potente remate que se desvió en el poste y terminó dentro del arco defendido por Frohms. Sin embargo, antes del descanso, Alba Redondo volvió a decir presente. La delantera aprovechó una asistencia perfecta de Caicedo y definió con frialdad para el 3-2 parcial.

En el complemento, el Real Madrid no bajó el ritmo y cerró el partido con autoridad. Lakrar amplió la ventaja, Weir marcó su segundo gol de la tarde y Eva Navarro selló el 6-2 definitivo con una gran definición. La superioridad fue tan clara que el resultado terminó reflejando lo que se vio en la cancha: un equipo con dinámica, potencia ofensiva y mucha confianza en su juego.

Con esta victoria, el Real Madrid se acomoda en la cima de su grupo y da un paso importante rumbo a las fases eliminatorias. Alba Redondo, con su doblete, confirmó su gran presente goleador, mientras que Weir y Caicedo fueron piezas clave en una estructura que funcionó casi a la perfección.

El conjunto blanco tuvo el debut soñado en la Champions y empieza a ilusionarse con llegar lejos. Si mantiene este nivel, el equipo de Pau Quesada puede convertirse en uno de los grandes animadores de la competencia.

Temas Real MadridAssociazione Sportiva RomaChampions LeagueLiga de Campeones de la UEFA
