Debut aplastante: Real Madrid inició la Champions League femenina con una goleada frente a Roma

El Real Madrid femenino arrancó su camino en la Champions League con una actuación contundente y una lluvia de goles. En su estreno en el nuevo formato del torneo, el equipo español superó con claridad a la Roma por 6-2 en un partido que dejó varias señales positivas de cara al futuro. Con una ofensiva imparable y un dominio absoluto del juego, las dirigidas por Quesada demostraron que están listas para ser protagonistas en Europa.