Casemiro reveló el insólito error que cambió su nombre para siempre

Durante más de una década, el mundo del fútbol lo conoció como Casemiro, figura del Real Madrid, del Manchester United y referente de la selección brasileña. Sin embargo, el propio jugador sorprendió al revelar que su verdadero apellido está mal escrito: en realidad, es Casimiro, con “i”.
En diálogo con One Football, el mediocampista explicó el origen del insólito error. “Me llamo Carlos Henrique Casimiro, con ‘i’, no Casemiro”, contó entre risas. Todo comenzó en sus primeros años como profesional en São Paulo, cuando el club imprimió mal su apellido en la camiseta.
“Recuerdo que jugué un partido y el club se equivocó de nombre. Lo escribieron con ‘e’. Jugué muy bien ese día, y como soy una persona supersticiosa, dije: ‘No hay necesidad de cambiarlo, déjenlo así, las cosas van bien’”, relató el brasileño, de 33 años.
Desde entonces, el error quedó para siempre. “El nombre se quedó, pero mi nombre es Carlos Henrique Casimiro. Fue un error en un partido… ¡y el nombre se quedó por siempre!”, cerró, divertido.
Así, una simple confusión tipográfica terminó convirtiéndose en parte de la identidad de uno de los futbolistas más ganadores del siglo.