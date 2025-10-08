Secciones
DeportesFútbol

Casemiro reveló el insólito error que cambió su nombre para siempre

El mediocampista brasileño contó que una confusión en sus primeros años en São Paulo hizo que su apellido quedara mal escrito en la camiseta. Por superstición, nunca quiso corregirlo.

SECRETO REVELADO. El brasileño confesó que su apellido real es Casimiro, con “i”, pero decidió mantener el error por cábala. SECRETO REVELADO. El brasileño confesó que su apellido real es Casimiro, con “i”, pero decidió mantener el error por cábala.
Hace 1 Hs

Durante más de una década, el mundo del fútbol lo conoció como Casemiro, figura del Real Madrid, del Manchester United y referente de la selección brasileña. Sin embargo, el propio jugador sorprendió al revelar que su verdadero apellido está mal escrito: en realidad, es Casimiro, con “i”.

En diálogo con One Football, el mediocampista explicó el origen del insólito error. “Me llamo Carlos Henrique Casimiro, con ‘i’, no Casemiro”, contó entre risas. Todo comenzó en sus primeros años como profesional en São Paulo, cuando el club imprimió mal su apellido en la camiseta.

“Recuerdo que jugué un partido y el club se equivocó de nombre. Lo escribieron con ‘e’. Jugué muy bien ese día, y como soy una persona supersticiosa, dije: ‘No hay necesidad de cambiarlo, déjenlo así, las cosas van bien’”, relató el brasileño, de 33 años.

Desde entonces, el error quedó para siempre. “El nombre se quedó, pero mi nombre es Carlos Henrique Casimiro. Fue un error en un partido… ¡y el nombre se quedó por siempre!”, cerró, divertido.

Así, una simple confusión tipográfica terminó convirtiéndose en parte de la identidad de uno de los futbolistas más ganadores del siglo.

Temas MadridBrasilReal MadridInglaterraSão Paulo Futebol ClubeManchester United Football ClubLiga PremierSelección brasileña de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
4

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
6

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Más Noticias
Se entrenó con Manny Pacquiao, cenó con Calamaro, conoció a Gallardo y hoy dirige una distribuidora en Famaillá

Se entrenó con Manny Pacquiao, cenó con Calamaro, conoció a Gallardo y hoy dirige una distribuidora en Famaillá

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

“Está devastado”: revelan cómo vive Juan Román Riquelme el duro momento de Miguel Ángel Russo

“Está devastado”: revelan cómo vive Juan Román Riquelme el duro momento de Miguel Ángel Russo

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Comentarios