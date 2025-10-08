Carlos Eguía apuntó contra Nadia Márquez: “Ya renunció Espert, ahora es tu turno”

La interna libertaria sumó un nuevo capítulo en Neuquén. El periodista y candidato a senador por Fuerza Libertaria, Carlos Eguía, exigió la renuncia de la diputada nacional Nadia Márquez, luego de que se recordara que en 2013 cumplió una probation por una causa de estafa.
“Ya renunció Espert. Es tu turno, Nadia Márquez”, escribió Eguía en sus redes sociales, en referencia al escándalo que provocó la salida del economista José Luis Espert del espacio liberal.
Eguía contra Márquez: “¿A qué hora te bajás?”
El neuquino acusó a la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) de haber “estafado a decenas de pibes con títulos truchos” y de intentar refugiarse en el Senado nacional para esquivar las restricciones de la Ley de Ficha Limpia de Neuquén, que impide postularse a cargos públicos a quienes hayan accedido a una suspensión de juicio a prueba.
“¿A qué hora te bajás, Nadia?”, remató el candidato libertario en su cuenta de X (ex Twitter).
La causa judicial y la Ficha Limpia en Neuquén
Márquez evitó una condena penal en 2013 tras aceptar una probation por un caso vinculado a un centro educativo local. Cumplió reglas de conducta y realizó una donación de leche a una fundación, antes de ser sobreseída en 2016.
Sin embargo, la Ley de Ficha Limpia provincial considera esos antecedentes como inhabilitantes hasta 2027, lo que vuelve a colocarla en el centro de la polémica política neuquina.
La respuesta de Nadia Márquez
Lejos de quedarse callada, la diputada y exconcejal respondió con ironía:
“Me halaga que estén tan preocupados por una candidatura mía. Se ve que no estoy viendo algo que otros ven”.
Luego, cuestionó la legalidad de la norma provincial:
“¿Tiene lógica? ¿Respeta las garantías constitucionales? Son brutos o lo hicieron adrede”, lanzó Márquez, fiel a su estilo directo.
Interna libertaria y repercusiones políticas
El cruce entre Eguía y Márquez refleja el momento de tensión que atraviesa La Libertad Avanza, tras la renuncia de Espert por sus presuntos vínculos con Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
La estrategia de Eguía busca mostrar “coherencia moral” dentro del espacio libertario, aunque analistas señalan que también responde a una disputa interna por el electorado del sur.
A tres semanas de las elecciones
Con los escándalos acumulándose y la campaña en su tramo final, el mensaje de Eguía resonó fuerte en las redes:
“Primero Espert, ahora Márquez. ¿Quién sigue?”.
El enfrentamiento expone las fracturas en el oficialismo libertario, en un contexto en el que la Ley de Ficha Limpia y los antecedentes judiciales se convirtieron en eje de la discusión política en Neuquén.