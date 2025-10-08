Secciones
Política

Carlos Eguía apuntó contra Nadia Márquez: “Ya renunció Espert, ahora es tu turno”

El candidato de Fuerza Libertaria pidió la renuncia de Nadia Márquez tras conocerse su probation por estafa.

Carlos Eguía apuntó contra Nadia Márquez: “Ya renunció Espert, ahora es tu turno”
Hace 1 Hs

La interna libertaria sumó un nuevo capítulo en Neuquén. El periodista y candidato a senador por Fuerza Libertaria, Carlos Eguía, exigió la renuncia de la diputada nacional Nadia Márquez, luego de que se recordara que en 2013 cumplió una probation por una causa de estafa.

“Ya renunció Espert. Es tu turno, Nadia Márquez”, escribió Eguía en sus redes sociales, en referencia al escándalo que provocó la salida del economista José Luis Espert del espacio liberal.

Eguía contra Márquez: “¿A qué hora te bajás?”

El neuquino acusó a la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) de haber “estafado a decenas de pibes con títulos truchos” y de intentar refugiarse en el Senado nacional para esquivar las restricciones de la Ley de Ficha Limpia de Neuquén, que impide postularse a cargos públicos a quienes hayan accedido a una suspensión de juicio a prueba.

“¿A qué hora te bajás, Nadia?”, remató el candidato libertario en su cuenta de X (ex Twitter).

La causa judicial y la Ficha Limpia en Neuquén

Márquez evitó una condena penal en 2013 tras aceptar una probation por un caso vinculado a un centro educativo local. Cumplió reglas de conducta y realizó una donación de leche a una fundación, antes de ser sobreseída en 2016.


Sin embargo, la Ley de Ficha Limpia provincial considera esos antecedentes como inhabilitantes hasta 2027, lo que vuelve a colocarla en el centro de la polémica política neuquina.


La respuesta de Nadia Márquez


Lejos de quedarse callada, la diputada y exconcejal respondió con ironía:


“Me halaga que estén tan preocupados por una candidatura mía. Se ve que no estoy viendo algo que otros ven”.


Luego, cuestionó la legalidad de la norma provincial:


“¿Tiene lógica? ¿Respeta las garantías constitucionales? Son brutos o lo hicieron adrede”, lanzó Márquez, fiel a su estilo directo.


Interna libertaria y repercusiones políticas


El cruce entre Eguía y Márquez refleja el momento de tensión que atraviesa La Libertad Avanza, tras la renuncia de Espert por sus presuntos vínculos con Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero.


La estrategia de Eguía busca mostrar “coherencia moral” dentro del espacio libertario, aunque analistas señalan que también responde a una disputa interna por el electorado del sur.


A tres semanas de las elecciones


Con los escándalos acumulándose y la campaña en su tramo final, el mensaje de Eguía resonó fuerte en las redes:


“Primero Espert, ahora Márquez. ¿Quién sigue?”.


El enfrentamiento expone las fracturas en el oficialismo libertario, en un contexto en el que la Ley de Ficha Limpia y los antecedentes judiciales se convirtieron en eje de la discusión política en Neuquén.

Temas Neuquén
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adorni admitió que Espert tendrá que dar más explicaciones: “Estamos obligados a ser transparentes”

Adorni admitió que Espert tendrá que dar más explicaciones: “Estamos obligados a ser transparentes”

Bullrich presionó a Espert: Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar

Bullrich presionó a Espert: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar"

Tras reunirse con Milei, Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

Tras reunirse con Milei, Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert tiene que dar explicaciones verosímiles

Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
2

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
3

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
5

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Condenaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

Condenaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Comentarios