Carlos Eguía apuntó contra Nadia Márquez: “Ya renunció Espert, ahora es tu turno”

Eguía contra Márquez: “¿A qué hora te bajás?”

El neuquino acusó a la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) de haber “estafado a decenas de pibes con títulos truchos” y de intentar refugiarse en el Senado nacional para esquivar las restricciones de la Ley de Ficha Limpia de Neuquén, que impide postularse a cargos públicos a quienes hayan accedido a una suspensión de juicio a prueba.