Tras bajar su candidatura por el escándalo con Machado, Espert pidió licencia como diputado

La denuncia apunta a que el pago recibido por Espert podría formar parte de una maniobra de lavado de activos. La cifra aparece en un cuadro contable atribuido a Machado y a su socia Debra Mercer-Erwin -condenada por delitos vinculados al narcotráfico-, que fue presentado como prueba en el juicio llevado adelante en Texas. En ese registro, figura el nombre de Espert junto al monto de U$S200.000 y el código de una aeronave que Machado habría prestado al diputado para su campaña presidencial de 2019.