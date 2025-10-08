Cavani sufrió una sobrecarga y preocupa en Boca antes del duelo con Barracas

Edinson Cavani atraviesa un momento clave en su presente en Boca. Luego de haber regresado al banco en la goleada por 5-0 frente a Newell’s, el delantero uruguayo buscaba sumar minutos para volver al once titular el próximo sábado ante Barracas Central. Sin embargo, una nueva sobrecarga muscular encendió las alarmas en el cuerpo técnico y lo dejaría nuevamente fuera de la convocatoria.
La molestia apareció sobre el final del entrenamiento del martes, cuando Cavani sintió una carga en la zona de la ingle, cercana a la distensión en el psoas que había sufrido semanas atrás frente a Central Córdoba. De inmediato, los médicos decidieron bajarle la intensidad y suspender su participación en los ejercicios tácticos. Si bien la idea era que pudiera entrenar con normalidad hasta el viernes, todo indica que no llegará en condiciones al próximo compromiso por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Claudio Úbeda, técnico interino de Boca, explicó la situación en conferencia de prensa. “Él venía con una evolución normal, fue sumando cargas y hasta hizo trabajos similares a los de fútbol. Por eso lo llevamos al banco, porque si lo necesitábamos podía entrar, aunque preferimos no arriesgarlo”, detalló.
Mientras tanto, el "Matador" intenta mantenerse cerca del grupo. Desde el banco, alentó a sus compañeros en la goleada frente a Newell’s y luego expresó su apoyo a través de las redes sociales con un mensaje breve pero elocuente: “Gran partido de todos”.
En lo que va del 2025, Cavani disputó 21 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en los que convirtió cuatro goles y brindó dos asistencias. No obstante, el dato que más preocupa al cuerpo técnico y a los hinchas es otro: desde su llegada al club, el uruguayo ya se perdió 28 encuentros por distintos problemas físicos.
La reincidencia en las lesiones encendió la preocupación en el cuerpo médico, que evalúa ajustar su rutina de entrenamientos para evitar nuevas recaídas. Mientras tanto, Milton Giménez y Miguel Merentiel se perfilan para mantener la dupla ofensiva frente a Barracas Central, buscando sostener el gran momento que atraviesa el equipo.
El panorama de Cavani vuelve a ser incierto. Su experiencia y jerarquía son incuestionables, pero su condición física lo ha mantenido más tiempo al margen que dentro del campo de juego. En Boca confían en recuperarlo por completo, aunque la sensación general es que cada intento de regreso se convierte en un nuevo obstáculo.
El uruguayo, fiel a su carácter competitivo, sigue comprometido con el grupo y enfocado en volver, pero la realidad marca que su presente está lejos del ideal. En un equipo que empieza a encontrar regularidad, el deseo de volver a ver al Matador en plenitud sigue siendo una asignatura pendiente.