Cavani sufrió una sobrecarga y preocupa en Boca antes del duelo con Barracas

La molestia apareció sobre el final del entrenamiento del martes, cuando Cavani sintió una carga en la zona de la ingle, cercana a la distensión en el psoas que había sufrido semanas atrás frente a Central Córdoba. De inmediato, los médicos decidieron bajarle la intensidad y suspender su participación en los ejercicios tácticos. Si bien la idea era que pudiera entrenar con normalidad hasta el viernes, todo indica que no llegará en condiciones al próximo compromiso por la fecha 12 del Torneo Clausura.