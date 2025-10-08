Regresa Wos a Obras: cuándo será el show y cómo conseguir entradas

Tras una extensa gira internacional, Wos vuelve a su ciudad natal para reencontrarse con su público porteño. El rapero argentino, cuyo nombre real es Valentín Oliva, anunció a través de sus redes sociales un concierto antes de fin de año en el icónico Estadio Obras Sanitarias.
La cita será el 27 de noviembre y rápidamente generó expectativa entre sus seguidores. “No vamo’ a escatimar una alegría. Nos vemos en Obras”, escribió Wos en Instagram, donde la publicación superó los 100 mil ‘me gusta’ en pocas horas y se llenó de comentarios de fans celebrando el regreso del artista a los escenarios de Buenos Aires.
Entradas: fechas y cómo comprarlas
La preventa exclusiva comenzará el martes 7 de octubre a las 12 horas para clientes de Naranja X. La venta general estará disponible a partir del miércoles 8 de octubre, también desde el mediodía.
Las entradas se podrán adquirir online a través de la página de CoolCo Tickets.
Precios oficiales (service charge incluido):
Campo [Preventa 1]: $46.000 ARS
Campo [Preventa 2]: $51.750 ARS
Campo [General]: $57.500 ARS
Platea Norte [General]: $86.250 ARS
Popular Este/Oeste [Preventa 1]: $34.500 ARS
Popular Este/Oeste [Entrada General]: $40.250 ARS