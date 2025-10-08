Regresa Wos a Obras: cuándo será el show y cómo conseguir entradas

La cita será el 27 de noviembre y rápidamente generó expectativa entre sus seguidores. “No vamo’ a escatimar una alegría. Nos vemos en Obras”, escribió Wos en Instagram, donde la publicación superó los 100 mil ‘me gusta’ en pocas horas y se llenó de comentarios de fans celebrando el regreso del artista a los escenarios de Buenos Aires.