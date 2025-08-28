Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Quiénes pueden acceder a cada línea

En el caso de Progresar Nivel Superior, los requisitos incluyen tener entre 17 y 24 años (hasta 30 en el caso de estar cursando una carrera y sin límite de edad para Enfermería); ser argentino o extranjero con residencia legal de al menos cinco años; haber terminado el secundario y estar inscripto en instituciones públicas reconocidas. Además, se exige regularidad académica, ingresos familiares por debajo de tres salarios mínimos y contar con un esquema de vacunación completo.