Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

El Gobierno nacional definió los requisitos que deberán cumplir los estudiantes beneficiarios de cada línea: Obligatorio, Superior y Trabajo.

BECAS PROGRESAR. Anses recordó cuáles son los requisitos para cobrar en septiembre BECAS PROGRESAR. Anses recordó cuáles son los requisitos para cobrar en septiembre / ARCHIVO LA GACETA
Hace 10 Min

El noveno mes del año trae fechas clave para miles de estudiantes argentinos que reciben la Beca Progresar, uno de los programas administrado por la Anses. El lunes 1 de septiembre cerrará la convocatoria de la línea Obligatorio, mientras que la Superior finalizará el viernes 5. En tanto, la modalidad Progresar Trabajo seguirá habilitada hasta el 30 de noviembre.

El beneficio, que acompaña a jóvenes en sus trayectorias educativas y formaciones laborales, exige una serie de requisitos para cobrar el pago de septiembre. Tanto quienes ya están inscriptos como los nuevos postulantes deben acreditar condiciones académicas, socioeconómicas y de salud. En agosto, el monto mensual de la Beca Progresar es de $ 35.000, según la última actualización del Ministerio de Capital Humano.

Quiénes pueden acceder a cada línea

En el caso de Progresar Nivel Superior, los requisitos incluyen tener entre 17 y 24 años (hasta 30 en el caso de estar cursando una carrera y sin límite de edad para Enfermería); ser argentino o extranjero con residencia legal de al menos cinco años; haber terminado el secundario y estar inscripto en instituciones públicas reconocidas. Además, se exige regularidad académica, ingresos familiares por debajo de tres salarios mínimos y contar con un esquema de vacunación completo.

La línea Progresar Trabajo está dirigida a quienes cursan una formación profesional. Para percibir la ayuda, hay que tener entre 18 y 24 años, con extensión hasta los 40 para personas desempleadas. Se requiere residencia legal mínima de dos años en el país, ingresos individuales inferiores a tres salarios mínimos y DNI vigente.

La línea Obligatorio está destinada a estudiantes que aún cursan el secundario, que poseen entre 16 y 24 años; nacionalidad argentina o residencia legal de dos años; ingresos familiares inferiores a tres salarios mínimos; asistencia regular a la institución y cumplimiento de los objetivos académicos. Además, se pide vacunación al día y la finalización de talleres de orientación vocacional para cobrar el 100% del beneficio.

Qué tener en cuenta para septiembre

Desde la Anses recordaron que, además de cumplir con los requisitos, los beneficiarios deben participar en actividades complementarias de formación; mantener la condición de alumno regular y presentar la documentación actualizada. El organismo nacional precisó que el pago se interrumpe en caso de incumplimiento de los objetivos académicos.

Para muchos jóvenes, esta beca se convirtió en un sostén para continuar estudios universitarios, terciarios o completar el secundario.  El cierre de convocatorias marca un momento decisivo: quienes no se inscriban en las fechas establecidas deberán esperar al próximo año. Por eso se recomienda completar los formularios y revisar los datos consignados.

