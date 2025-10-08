La enfermería de River no da tregua: quiénes vuelven y quiénes se pierden el duelo clave con Sarmiento

El técnico no podrá contar con los seis futbolistas convocados a sus selecciones (Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza) ni con los suspendidos Juan Carlos Portillo y Maximiliano Salas. En este último caso, el club confía en que el Tribunal de Disciplina reduzca la sanción a una fecha. En Núñez hay optimismo y aseguran que la resolución podría favorecer al delantero. Mientras tanto, Gallardo ya trabaja con la posibilidad de armar un once inédito con variantes en todas las líneas.