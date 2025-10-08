Secciones
DeportesFútbol

La enfermería de River no da tregua: quiénes vuelven y quiénes se pierden el duelo clave con Sarmiento

Gallardo prepara un "11" titular de emergencia mientras espera por la recuperación de Sebastián Driussi, el alivio que necesita un "Millonario" al límite.

La enfermería de River no da tregua: quiénes vuelven y quiénes se pierden el duelo clave con Sarmiento
Hace 22 Min

La derrota frente a Rosario Central en Arroyito encendió las alarmas en Núñez. River quedó tercero en la tabla anual y ahora necesita ganarle a Sarmiento para no perder terreno en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores. Tras dos días de descanso, el plantel volvió a los entrenamientos con un panorama complicado para Marcelo Gallardo, que debe rearmar un equipo plagado de bajas y con pocas certezas.

El técnico no podrá contar con los seis futbolistas convocados a sus selecciones (Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza) ni con los suspendidos Juan Carlos Portillo y Maximiliano Salas. En este último caso, el club confía en que el Tribunal de Disciplina reduzca la sanción a una fecha. En Núñez hay optimismo y aseguran que la resolución podría favorecer al delantero. Mientras tanto, Gallardo ya trabaja con la posibilidad de armar un once inédito con variantes en todas las líneas.

En medio de tantas ausencias, la buena noticia podría llegar desde la enfermería. Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral durante la ida ante Palmeiras, completó casi tres semanas de trabajos diferenciados y está cerca de recibir el alta médica. Su regreso sería un alivio para Gallardo, que lo considera una pieza clave en ataque. También Enzo Pérez podría reaparecer tras el profundo corte en la rodilla que lo marginó tres partidos, mientras Gonzalo Martínez y Maximiliano Meza intensifican su recuperación para intentar reaparecer después de más de tres meses sin jugar.

El panorama general sigue siendo exigente: River acumula 18 jugadores fuera de la convocatoria entre lesionados, suspendidos y citados a selecciones. A la lista se suman Germán Pezzella, Agustín Ruberto y Giorgio Costantini, quienes no volverán a tener acción hasta 2026. En el caso del "Pity", los médicos prefieren no apurar los tiempos debido a la reiteración de lesiones musculares, mientras que Meza ya supera los 90 días de rehabilitación y será exigido para determinar si está en condiciones de volver ante Sarmiento.

Un rompecabezas para Gallardo

De cara al partido en el Monumental, el entrenador planea un esquema flexible que podría variar según las recuperaciones de los próximos días. Si Driussi y Salas logran estar disponibles, el técnico podrá recuperar potencia ofensiva y opciones de recambio en un cierre de año que exige resultados inmediatos. Con tantas bajas y sin margen de error, Gallardo confía en la mística del grupo para sostener la ilusión de meterse en la próxima Libertadores y cerrar la temporada con un mensaje claro: River siempre pelea hasta el final.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Sarmiento de JunínMarcelo GallardoTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán recibirá a Platense con Fernando Espinoza como árbitro

Atlético Tucumán recibirá a Platense con Fernando Espinoza como árbitro

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
6

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Más Noticias
Se entrenó con Manny Pacquiao, cenó con Calamaro, conoció a Gallardo y hoy dirige una distribuidora en Famaillá

Se entrenó con Manny Pacquiao, cenó con Calamaro, conoció a Gallardo y hoy dirige una distribuidora en Famaillá

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

“Está devastado”: revelan cómo vive Juan Román Riquelme el duro momento de Miguel Ángel Russo

“Está devastado”: revelan cómo vive Juan Román Riquelme el duro momento de Miguel Ángel Russo

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Comentarios