Los jóvenes se endeudan más rápido y pagan más lento, según datos del Banco Central

Los datos del sistema financiero argentino confirman una tendencia que inquieta. La morosidad en los créditos al consumo alcanzó niveles récord y afecta con fuerza a las generaciones más jóvenes, que muestran mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Según el Banco Central, los atrasos ya representan el 5,6% del total de los préstamos familiares. Las líneas destinadas al consumo son las más golpeadas: 7,3% en préstamos personales y 3,4% en tarjetas de crédito. Las cifras de julio de este año son las más altas desde 2010 y crecieron con rapidez en apenas cinco meses.
El problema no afecta a todos por igual. Un estudio de Equifax Argentina, la empresa detrás del Veraz, indica que las diferencias en los hábitos de pago están estrechamente ligadas a la edad, la estabilidad laboral y el nivel de educación financiera.
Quiénes cumplen mejor y quiénes se atrasan más
Los mayores son los que mejor cumplen. La llamada “generación silenciosa” (nacidos entre 1928 y 1945) lidera en puntualidad: el 94% no presenta atrasos. Los baby boomers (1946-1964) aparecen en segundo lugar con un 90,5% de cumplimiento, reflejo de una cultura del efectivo y de menor dependencia del crédito.
En cambio, los millennials (1981-1996) y los centennials (1997-2009) presentan los mayores niveles de morosidad. Muchos de ellos accedieron al crédito con rapidez gracias a la digitalización, pero sin una formación sólida sobre finanzas personales. El resultado: solo 8 de cada 10 millennials y 7,9 de cada 10 centennials logran pagar a tiempo.
Desde Equifax explican que muchos jóvenes usan su primer crédito para consumo inmediato más que para construir historial financiero. Pequeños impagos o demoras, aunque sean por montos bajos, impactan de forma directa en el score crediticio.
Educación financiera y estabilidad: los factores que marcan la diferencia
La Generación X (1965-1980) mantiene un nivel de cumplimiento intermedio, cercano al 85%. Con hijos adolescentes y padres mayores a cargo, enfrentan una presión económica constante, pero conservan un mayor orden financiero.
Los especialistas coinciden en que el acceso temprano al crédito digital sin suficiente conocimiento sobre intereses, cuotas y vencimientos es uno de los factores que explica la vulnerabilidad de los más jóvenes.
Además, la inestabilidad laboral y los ingresos variables complican el cumplimiento de los pagos. “La morosidad es el 50% más alta entre los menores de 25 años”, señalaron desde Siisa, otra compañía tecnológica que analiza el comportamiento crediticio.
Un llamado a la educación financiera
El aumento de los atrasos no sólo refleja un contexto económico desafiante, sino también la falta de herramientas para planificar gastos, ahorrar y asumir compromisos financieros con responsabilidad.
Frente a este escenario, los expertos insisten en la necesidad de fortalecer la educación financiera desde edades tempranas, especialmente cuando los jóvenes comienzan a trabajar o estudiar.
Entender cómo funciona un crédito, qué implica endeudarse, y cómo se construye un buen historial puede marcar la diferencia entre acceder a nuevas oportunidades o quedar atrapado en una cadena de deudas.