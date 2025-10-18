Los jóvenes se endeudan más rápido y pagan más lento, según datos del Banco Central

Según el Banco Central, los atrasos ya representan el 5,6% del total de los préstamos familiares. Las líneas destinadas al consumo son las más golpeadas: 7,3% en préstamos personales y 3,4% en tarjetas de crédito. Las cifras de julio de este año son las más altas desde 2010 y crecieron con rapidez en apenas cinco meses.