En qué cosas es útil endeudarse y en cuáles no: un sencillo planteo para diferenciarlo

En otro orden sostiene que hay que generar un fondo mínimo de reserva que te proteja cuando haya episodios imprevistos para que no generen la necesidad de endeudarte. Pero, si ya tenés deudas, la cuarta propuesta es armar un plan, ya sea para pagar o para generar más ingresos, que te permita salir de esa situación. La quinta y última idea es aprender a protegerte de fraudes y estafas capacitándote con prestadores oficiales como bancos o financieras reconocidas.