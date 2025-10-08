Simone Biles y Edinson Cavani coincidieron en Buenos Aires: el gesto que sorprendió a todos

Simone Biles, la atleta más condecorada de la historia de la gimnasia, fue la gran protagonista de la mañana porteña. En el marco de su visita a Argentina, tras el nombramiento de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, brindó una charla titulada “El poder de creer” en la sede del Gobierno de la Ciudad. Entre los presentes estuvo Edinson Cavani, figura de Boca, quien aprovechó la ocasión para regalarle una camiseta del club autografiada.