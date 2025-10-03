Un integrante de Oasis anunció que tiene cáncer y se ausentará durante parte de la gira

En medio de la gira Live ‘25 de Oasis, la banda británica sufrió un cambio inesperado en su formación. Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista que toca junto a los hermanos Gallagher desde 1991, anunció que deberá ausentarse por un tiempo debido a que está en tratamiento contra un cáncer de próstata.
El músico compartió la noticia en sus redes sociales, donde explicó que se trata de un descanso planificado para continuar con la siguiente fase de su recuperación.
“Este año me diagnosticaron cáncer de próstata. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien al tratamiento, lo que significó que pudiera ser parte de esta gira increíble”, escribió en su cuenta de Instagram.
Y agregó: “Ahora voy a tener que tomarme un descanso planificado para la próxima fase de mi curación, por lo que me perderé los conciertos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney. Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me siento bien y estaré de regreso listo para partir a tiempo para Sudamérica”.
De esta manera, Arthurs confirmó que las fechas no se verán afectadas y que Oasis continuará con el tour según lo previsto. “Que se diviertan si van este mes, y los veré de vuelta con la banda en el escenario en noviembre”, cerró su comunicado.
La banda compartió el mensaje y sumó palabras de apoyo: “Te deseamos lo mejor con tu tratamiento, nos vemos pronto en el escenario en Sudamérica”.
En paralelo, los fanáticos inundaron las redes con mensajes de cariño hacia el guitarrista: “Te enviamos mucho amor y vibras positivas”, “Estamos contigo”, “Te queremos Bonehead, que te mejores”, “Todo lo mejor, Bonehead”, “Mantente fuerte, Paul. Te queremos mucho. Mejorate pronto. Nos vemos en Sudamérica”.
Los rumores sobre la sobriedad de Liam Gallagher
Mientras tanto, Liam Gallagher volvió a estar en el centro de los comentarios mediáticos. El líder de la banda ha señalado en varias oportunidades que se mantiene sobrio, lejos de las drogas y el alcohol, y cuidando especialmente su salud y su voz para poder completar la exigente gira.
Sin embargo, el Daily Mail aseguró que Liam habría hecho una excepción durante la fiesta de cierre de una de las etapas del tour y habría levantado una copa junto a sus compañeros. “Liam se unió a la fiesta por una hora en la noche del sábado. Todos levantaron una copa por el increíble tour”, publicó el medio citando a una fuente anónima.
Lejos de ignorar los rumores, Gallagher respondió desde su cuenta de X (ex Twitter) con tres frases cortas y crípticas que muchos interpretaron como una desmentida:
- “El cuerpo es un templo”
- “Todavía libre de toda tentación”
- “Detrás de mí, Satanás”
De esta manera, Oasis continúa su gira con un giro inesperado en su formación y con la mirada puesta en su regreso a los escenarios en noviembre, cuando el histórico guitarrista planea reincorporarse para los shows en Sudamérica.