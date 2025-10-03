Un integrante de Oasis anunció que tiene cáncer y se ausentará durante parte de la gira

Sin embargo, el Daily Mail aseguró que Liam habría hecho una excepción durante la fiesta de cierre de una de las etapas del tour y habría levantado una copa junto a sus compañeros. “Liam se unió a la fiesta por una hora en la noche del sábado. Todos levantaron una copa por el increíble tour”, publicó el medio citando a una fuente anónima.