La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

Todo se tuerce cuando, de camino a la granja y en plena noche, la familia sufre el brutal ataque de un animal al que no consiguen ver y, en un intento desesperado por huir, se atrincheran dentro de la casa mientras la criatura merodea por la zona. Con el paso de las horas, Blake comienza a comportarse de un modo extraño y a convertirse en algo irreconocible.