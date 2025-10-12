La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

Prime Video es una de las plataformas de streaming más populares para mirar series, películas, documentales y programas de televisión. No solo porque tiene una extensa biblioteca que recorre todos los géneros, sino también porque constantemente agrega nuevos títulos para que los usuarios siempre encuentren algo nuevo para ver.
Otro de los beneficios de este servicio es que promete contenido de alta calidad y descargas para ver sin conexión. Así, los suscriptores pueden elegir sus películas favoritas para descargarlas y verlas durante un largo viaje.
En esta ocasión, como recomendación, te proponemos una película de terror e intriga que te atrapa desde el primer momento. La cinta en cuestión es Hombre Lobo (Wolfman), que se estrenó en enero de 2025 y es dirigida por Leigh Whannell. A continuación, te contamos de qué trata esta oscura e inquietante historia.
¿De qué trata la película?
"Christopher Abbott protagoniza el filme como Blake, un esposo y padre en San Francisco que hereda su aislada casa de la infancia en Oregón tras la desaparición de su padre presuntamente muerto. Como su matrimonio con Charlotte (Julia Garner), su exitosa y ambiciosa esposa, está en problemas, Blake la convence de tomarse un descanso y visitar la propiedad junto a su hija, Ginger", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
La película gira en torno a Blake, un hombre casado y padre de familia que hereda la remota casa donde creció en una zona rural de Oregón tras la desaparición de su propio padre, dado por muerto. En plena crisis de pareja, Blake convence a su esposa de visitar la propiedad para tomarse unos días de descanso.
Todo se tuerce cuando, de camino a la granja y en plena noche, la familia sufre el brutal ataque de un animal al que no consiguen ver y, en un intento desesperado por huir, se atrincheran dentro de la casa mientras la criatura merodea por la zona. Con el paso de las horas, Blake comienza a comportarse de un modo extraño y a convertirse en algo irreconocible.