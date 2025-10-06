River, en alerta máxima: nueve ausencias complican el plan de Marcelo Gallardo contra Sarmiento

Con la obligación de cortar una racha adversa y recuperar terreno en la tabla anual, Marcelo Gallardo se enfrenta a un desafío mayúsculo para armar el equipo de River que recibirá a Sarmiento el domingo desde las 19.15 en el Monumental. “Muñeco” deberá ingeniárselas para suplir nada menos que nueve ausencias confirmadas entre convocatorias a selecciones, suspensiones y lesiones.
El contexto no ayuda. El Clausura no se detiene por la fecha FIFA y el “Millonario” es, según palabras del propio DT, “el equipo más perjudicado”. A la seguidilla de tres derrotas consecutivas se suma un plantel diezmado, justo cuando el club necesita sumar para volver a zona de clasificación directa a la Copa Libertadores.
Convocados, suspendidos y lesionados
Entre los convocados a las selecciones aparecen seis jugadores: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero, quienes viajaron a Miami para ponerse a disposición de Lionel Scaloni. A ellos se agregan Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia) y Matías Galarza Fonda (Paraguay), este último con compromisos en Japón y Corea del Sur que retrasarán su regreso. Además, Ian Subiabre sigue disputando el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina y sólo podría sumarse si el equipo de Diego Placente queda eliminado el miércoles.
A esa lista hay que sumar dos suspensiones claves. Maximiliano Salas, que todavía tiene que cumplir una fecha de sanción por su expulsión ante Deportivo Riestra, y Juan Carlos Portillo, expulsado frente a Rosario Central.
La situación es tan delicada que Gallardo deberá recurrir a juveniles como Ulises Giménez, Juan Cruz Meza o Thiago Acosta para completar el plantel. Sin embargo, también hay señales de alivio porque Enzo Pérez, con siete puntos de sutura en su rodilla izquierda, apunta a regresar, mientras que Sebastián Driussi, Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez trabajan para recibir el alta médica antes del fin de semana.
Un once tentativo podría incluir a Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De la Cuesta, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio.
Gallardo no ocultó su bronca tras la derrota en Rosario. “Somos el equipo que más perjudicado sale, pero lo que pensemos nosotros no importa. Jugaremos con un plantel diezmado”, deslizó con ironía en la conferencia de prensa. La frase sintetiza el clima que se vive en Núñez: un plantel obligado a reaccionar, un entrenador con múltiples incógnitas y un Monumental que viene de dos jornadas de recitales antes de volver a ser escenario futbolístico.