River, en alerta máxima: nueve ausencias complican el plan de Marcelo Gallardo contra Sarmiento

Gallardo no ocultó su bronca tras la derrota en Rosario. “Somos el equipo que más perjudicado sale, pero lo que pensemos nosotros no importa. Jugaremos con un plantel diezmado”, deslizó con ironía en la conferencia de prensa. La frase sintetiza el clima que se vive en Núñez: un plantel obligado a reaccionar, un entrenador con múltiples incógnitas y un Monumental que viene de dos jornadas de recitales antes de volver a ser escenario futbolístico.