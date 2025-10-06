Brasil sorprendió con una fuerte decisión tras la histórica eliminación de su Selección Sub-20 en el Mundial de Chile

Brasil vivió un golpe sin precedentes en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. La selección juvenil se despidió del torneo en la fase de grupos, algo que jamás le había ocurrido, y el ciclo de Ramón Menezes llegó a su fin. El técnico, que estaba en el cargo desde marzo de 2022 y había conquistado dos veces el Sudamericano de la categoría, fue destituido este domingo por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
El derrumbe se gestó a lo largo de la fase inicial. La "Canarinha" empató con México y perdió frente a Marruecos y España, sumando apenas un punto y tres goles a favor. La derrota por 1-0 ante la "Roja", con gol de Iker Bravo en el arranque del complemento, sentenció la despedida de un equipo que llegaba con altas expectativas y terminó último en el Grupo C.
Menezes reconoció en conferencia de prensa el impacto del resultado. “Estamos todos muy tristes y decepcionados. Es la primera vez que nos eliminan en primera ronda. La gente está molesta y habrá críticas, tenemos que estar preparados”, dijo. También defendió el desempeño de sus dirigidos: “Tuvimos la oportunidad de ganarle a México, jugamos mejor que Marruecos y hoy tuvimos la primera oportunidad del partido. España fue más competente”.
La prensa brasileña no fue indulgente. Portales como UOL hablaron de “la peor campaña de la historia” y Globo Esporte calificó la actuación como “una vergüenza”. Los medios también remarcaron que la eliminación se sumó a otros fracasos recientes del entrenador: la caída en octavos del Mundial 2023 frente a Israel, el tercer puesto en el cuadrangular del Preolímpico y la histórica goleada 6-0 sufrida ante Argentina en el Sudamericano de este año.
El comunicado oficial de la CBF agradeció “la dedicación y profesionalismo” de Menezes en su paso por las selecciones juveniles y la Mayor, pero dejó claro que la decisión se tomó “tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha”.
Para muchos hinchas en redes sociales, la caída en Chile volvió a despertar el fantasma de “la maldición del gato”, ese episodio ocurrido en el Mundial 2022 cuando un jefe de prensa brasileño arrojó a un felino durante una conferencia de prensa. Desde entonces, enumeran, Brasil acumula golpes: eliminación en Qatar, lesiones de Neymar, caída en Copa América, la primera derrota como local en Eliminatorias y, ahora, el peor papel histórico del Sub-20.