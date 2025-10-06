Brasil sorprendió con una fuerte decisión tras la histórica eliminación de su Selección Sub-20 en el Mundial de Chile

Brasil vivió un golpe sin precedentes en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. La selección juvenil se despidió del torneo en la fase de grupos, algo que jamás le había ocurrido, y el ciclo de Ramón Menezes llegó a su fin. El técnico, que estaba en el cargo desde marzo de 2022 y había conquistado dos veces el Sudamericano de la categoría, fue destituido este domingo por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).