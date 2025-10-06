Secciones
Brasil sorprendió con una fuerte decisión tras la histórica eliminación de su Selección Sub-20 en el Mundial de Chile

La Confederación Brasileña de Fútbol le puso fin al ciclo de Ramón Menezes al frente del equipo juvenil tras la peor campaña de su historia en un Mundial de la categoría.

Brasil vivió un golpe sin precedentes en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. La selección juvenil se despidió del torneo en la fase de grupos, algo que jamás le había ocurrido, y el ciclo de Ramón Menezes llegó a su fin. El técnico, que estaba en el cargo desde marzo de 2022 y había conquistado dos veces el Sudamericano de la categoría, fue destituido este domingo por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El derrumbe se gestó a lo largo de la fase inicial. La "Canarinha" empató con México y perdió frente a Marruecos y España, sumando apenas un punto y tres goles a favor. La derrota por 1-0 ante la "Roja", con gol de Iker Bravo en el arranque del complemento, sentenció la despedida de un equipo que llegaba con altas expectativas y terminó último en el Grupo C.

Menezes reconoció en conferencia de prensa el impacto del resultado. “Estamos todos muy tristes y decepcionados. Es la primera vez que nos eliminan en primera ronda. La gente está molesta y habrá críticas, tenemos que estar preparados”, dijo. También defendió el desempeño de sus dirigidos: “Tuvimos la oportunidad de ganarle a México, jugamos mejor que Marruecos y hoy tuvimos la primera oportunidad del partido. España fue más competente”.

La prensa brasileña no fue indulgente. Portales como UOL hablaron de “la peor campaña de la historia” y Globo Esporte calificó la actuación como “una vergüenza”. Los medios también remarcaron que la eliminación se sumó a otros fracasos recientes del entrenador: la caída en octavos del Mundial 2023 frente a Israel, el tercer puesto en el cuadrangular del Preolímpico y la histórica goleada 6-0 sufrida ante Argentina en el Sudamericano de este año.

El comunicado oficial de la CBF agradeció “la dedicación y profesionalismo” de Menezes en su paso por las selecciones juveniles y la Mayor, pero dejó claro que la decisión se tomó “tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha”.

Para muchos hinchas en redes sociales, la caída en Chile volvió a despertar el fantasma de “la maldición del gato”, ese episodio ocurrido en el Mundial 2022 cuando un jefe de prensa brasileño arrojó a un felino durante una conferencia de prensa. Desde entonces, enumeran, Brasil acumula golpes: eliminación en Qatar, lesiones de Neymar, caída en Copa América, la primera derrota como local en Eliminatorias y, ahora, el peor papel histórico del Sub-20.

