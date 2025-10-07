Ocho de cada diez argentinos ganan menos de $ 970.000 por mes, según el Indec

Radiografía de una economía desigual

El informe del Indec no sólo pone en números la brecha entre ingresos altos y bajos: también retrata el impacto directo que la pérdida del poder adquisitivo tiene en la vida cotidiana. En una economía donde la inflación cede, pero los salarios no se recuperan al mismo ritmo, la distancia entre el costo de vida y lo que se percibe mes a mes continúa ampliándose.