El misterio detrás de la fortuna de Cristiano Ronaldo y la cifra que lo convirtió en el primer futbolista billonario

Bloomberg detalla que entre 2002 y 2023 el portugués acumuló más de 550 millones de dólares en salarios, y que su contrato con Nike (de diez años, valuado en 18 millones por temporada), junto con acuerdos con Armani y Castrol, le aportaron otros 175 millones. Su presencia en redes sociales también se traduce en millones porque es la persona más seguida del planeta, con más de 660 millones de seguidores en Instagram.