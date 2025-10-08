Secciones
El misterio detrás de la fortuna de Cristiano Ronaldo y la cifra que lo convirtió en el primer futbolista billonario

El portugués firmó una extensión de contrato con Al-Nassr y, según Bloomberg, su patrimonio ya supera los 1.400 millones de dólares.

EL CONTRATO DEL SIGLO. Ronaldo renovó con Al-Nassr hasta 2027, con un salario récord y participación accionaria.
Hace 2 Hs

Cristiano Ronaldo rompió otra marca, aunque esta vez fuera de las canchas. El delantero portugués, de 40 años, se convirtió en el primer futbolista en superar los 1.000 millones de dólares de patrimonio neto, según el Bloomberg Billionaires Index. Su fortuna asciende a unos U$S 1.400 millones, un salto que se consolidó tras renovar su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita hasta 2027.

El nuevo vínculo incluye un acuerdo sin precedentes. Además de un salario anual estimado en U$S 200 millones libres de impuestos y un bono de 30 millones, Cristiano recibió un 15% de participación en el club saudí, un beneficio nunca antes otorgado a un jugador.

Bloomberg detalla que entre 2002 y 2023 el portugués acumuló más de 550 millones de dólares en salarios, y que su contrato con Nike (de diez años, valuado en 18 millones por temporada), junto con acuerdos con Armani y Castrol, le aportaron otros 175 millones. Su presencia en redes sociales también se traduce en millones porque es la persona más seguida del planeta, con más de 660 millones de seguidores en Instagram.

Durante la gala de los Portugal Football Globes, donde fue premiado, Ronaldo habló de su futuro deportivo. “Quiero seguir jugando unos años más, pero no muchos”, expresó. Si Portugal logra la clasificación al Mundial 2026, podría convertirse, junto a Lionel Messi, en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo.

El contrato que cambió la historia

La decisión de trasladarse al fútbol saudí en 2023 multiplicó sus ingresos. Bloomberg señala que el contrato firmado en junio pasado es uno de los más cuantiosos en la historia del deporte e incluye beneficios como acceso a un jet privado y ventajas fiscales, ya que los salarios deportivos en Arabia Saudita están exentos de impuestos.

El capital de Ronaldo está diversificado. En Portugal, su patrimonio se administra a través de LMcapital Wealth Management, una firma que gestiona más de 1.400 millones de euros en activos. Entre sus propiedades se cuentan una mansión en Madeira, un penthouse en Lisboa que batió récords de valor por metro cuadrado y una residencia en construcción en el exclusivo complejo de Quinta da Marinha, valuada en unos 20 millones de euros.

EL IMPERIO CR7. Hoteles, propiedades y una marca global con más de 660 millones de seguidores en redes.

Además, el delantero invierte en hoteles, gimnasios, medios de comunicación y en el creciente mercado del pádel. Parte de su estrategia empresarial incluye proyectos junto a amigos de confianza, como la compra del Lisboa Racket Center y el análisis de nuevas oportunidades deportivas.

Con esta nueva valoración, Cristiano Ronaldo se une al reducido grupo de atletas billonarios, que integran figuras como Roger Federer y Michael Jordan. A diferencia de ellos, cuya riqueza proviene principalmente de participaciones empresariales, la del portugués surge, en gran medida, de sus contratos deportivos y bonificaciones.

A los 40 años, CR7 sigue activo y no planea un retiro inmediato. Su intención es culminar su carrera en el Al-Nassr y, después, continuar ligado al fútbol desde la gestión y la propiedad de clubes, un camino similar al que trazó David Beckham en el Inter Miami.

