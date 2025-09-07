Cristiano Ronaldo, eterno: a los 40 años marcó un doblete en el debut de Portugal rumbo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo sigue demostrando por qué su nombre está escrito en la historia del fútbol. Ayer, en el debut de Portugal en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, el astro de 40 años se despachó con un doblete en la victoria 5-0 sobre Armenia. El partido fue un trámite para el equipo dirigido por Roberto Martínez, que completó la goleada con tantos de João Félix (dos) y João Cancelo.
Más allá del resultado, todas las miradas se posaron sobre Cristiano, que lideró a su selección en un arranque ideal y volvió a dejar en claro su vigencia en el más alto nivel. Con esos dos goles, el delantero llegó a 942 conquistas oficiales en su carrera, alimentando la carrera personal que mantiene con Lionel Messi por alcanzar los 1000 tantos, una cifra inédita en la historia del fútbol.
El desglose de su trayectoria goleadora lo dice todo: cinco goles con el Sporting de Lisboa, 145 en el Manchester United, 450 en el Real Madrid, 101 en la Juventus, 101 en el Al Nassr y 140 con la selección portuguesa. En total, supera por 63 a Messi en esta particular competencia que trasciende generaciones.
En 2025, Cristiano ya acumula 26 gritos entre Portugal y la liga árabe, consolidando un año más de vigencia y récords. A los 40 años, sigue siendo un símbolo de competitividad y ambición, y Portugal celebra tener a su capitán con el mismo hambre de siempre en el inicio del camino hacia el Mundial.