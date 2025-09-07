Cristiano Ronaldo, eterno: a los 40 años marcó un doblete en el debut de Portugal rumbo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo sigue demostrando por qué su nombre está escrito en la historia del fútbol. Ayer, en el debut de Portugal en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, el astro de 40 años se despachó con un doblete en la victoria 5-0 sobre Armenia. El partido fue un trámite para el equipo dirigido por Roberto Martínez, que completó la goleada con tantos de João Félix (dos) y João Cancelo.