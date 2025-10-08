Así está hoy Carlos Bilardo: la foto con los campeones del ’86 que emocionó a los hinchas

El reencuentro fue difundido por Ruggeri, quien publicó una foto en su cuenta de Instagram con un mensaje que resumió el sentimiento de toda una generación: “Con mi maestro, el más grande de todos. Una felicidad enorme poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros, dentro y especialmente fuera de las canchas. Nos educó y mostró el camino para llegar a la gloria eterna. ¡Simplemente gracias por todo, Carlos querido!”.