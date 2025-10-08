Un club del ascenso desvinculó a su abogado por participar en el show de Javier Milei con la camiseta del club

El club Deportivo Español decidió desvincular a su abogado, Fernando Mezzina, luego de que participara como tecladista en el show musical que ofreció el presidente Javier Milei en el Movistar Arena, luciendo la camiseta de la institución. La Comisión Directiva informó que la medida se tomó “de común acuerdo” y que responde al compromiso del club con su ideal fundacional de apolitización.
A través de un comunicado, el club del Bajo Flores aclaró que la acción “no fue malintencionada”, pero que, aun así, resolvieron finalizar el vínculo profesional para preservar los principios institucionales.
“Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable”, señalaron.
En el texto difundido en redes sociales, la dirigencia negó “rotundamente” cualquier tipo de vinculación entre los símbolos del club y el acto político encabezado por el Presidente. “Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que no nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político”, agregó el comunicado.
Mezzina, abogado penalista y especialista en Derecho Deportivo, formaba parte del equipo legal del club y además integra “La Banda Presidencial”, el grupo musical que acompañó a Milei durante la presentación de su libro “La construcción del milagro”. En el escenario, el mandatario lo presentó como “el majestuoso, único e incomparable abogado del liberalismo”.
Mientras tanto, Deportivo Español continúa su participación en el Torneo Reducido de la Primera C, donde busca el ascenso a la Primera B Metropolitana bajo la dirección técnica de Néstor Fernández.