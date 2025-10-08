Secciones
DeportesFútbol

Un club del ascenso desvinculó a su abogado por participar en el show de Javier Milei con la camiseta del club

Deportivo Español informó la salida de Fernando Mezzina, quien integró la banda que acompañó al Presidente en el Movistar Arena. La institución aclaró que la medida responde a su principio de apolitización.

SHOW EN EL MOVISTAR ARENA. En el escenario, el abogado de Deportivo Español, Fernando Mezzina, tocó el teclado durante el espectáculo musical de Javier Milei. SHOW EN EL MOVISTAR ARENA. En el escenario, el abogado de Deportivo Español, Fernando Mezzina, tocó el teclado durante el espectáculo musical de Javier Milei.
Hace 1 Hs

El club Deportivo Español decidió desvincular a su abogado, Fernando Mezzina, luego de que participara como tecladista en el show musical que ofreció el presidente Javier Milei en el Movistar Arena, luciendo la camiseta de la institución. La Comisión Directiva informó que la medida se tomó “de común acuerdo” y que responde al compromiso del club con su ideal fundacional de apolitización.

A través de un comunicado, el club del Bajo Flores aclaró que la acción “no fue malintencionada”, pero que, aun así, resolvieron finalizar el vínculo profesional para preservar los principios institucionales.
“Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable”, señalaron.

En el texto difundido en redes sociales, la dirigencia negó “rotundamente” cualquier tipo de vinculación entre los símbolos del club y el acto político encabezado por el Presidente. “Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que no nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político”, agregó el comunicado.

MEDIDA POR IMAGEN. El club decidió apartar a Mezzina tras su aparición con la camiseta en el escenario. MEDIDA POR IMAGEN. El club decidió apartar a Mezzina tras su aparición con la camiseta en el escenario.

Mezzina, abogado penalista y especialista en Derecho Deportivo, formaba parte del equipo legal del club y además integra “La Banda Presidencial”, el grupo musical que acompañó a Milei durante la presentación de su libro “La construcción del milagro”. En el escenario, el mandatario lo presentó como “el majestuoso, único e incomparable abogado del liberalismo”.

Mientras tanto, Deportivo Español continúa su participación en el Torneo Reducido de la Primera C, donde busca el ascenso a la Primera B Metropolitana bajo la dirección técnica de Néstor Fernández.

Temas Buenos AiresReal Club Deportivo EspañolJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
2

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
3

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Mirando más allá del 26
4

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
5

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada
6

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Más Noticias
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Mirando más allá del 26

Mirando más allá del 26

Comentarios