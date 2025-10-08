Un club del ascenso desvinculó a su abogado por participar en el show de Javier Milei con la camiseta del club

A través de un comunicado, el club del Bajo Flores aclaró que la acción “no fue malintencionada”, pero que, aun así, resolvieron finalizar el vínculo profesional para preservar los principios institucionales.

“Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable”, señalaron.