El representante de una de las promesas de la Selección Argentina advirtió que podría jugar para otro país

El agente de Soulé se mostró molesto con Scaloni por no convocarlo a los amistosos en Estados Unidos y deslizó que el joven de la Roma podría vestir otra camiseta.

Hace 1 Hs

El futuro de Matías Soulé volvió a generar ruido. El representante del futbolista advirtió que, si no recibe una oportunidad en la Selección Argentina, podría aceptar un llamado de Italia. El talentoso volante ofensivo, figura en la Roma, no fue convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos.

“Está trabajando duro para la Selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto”, declaró Martín Guastadisegno al medio LaRoma24. El agente aseguró que su representado “se está convirtiendo en un líder y se merece una oportunidad”.

Soulé, de 22 años, fue citado dos veces por Scaloni pero no llegó a debutar. En septiembre del año pasado fue suplente en la goleada ante Chile, el mismo día que Ángel Di María se despidió del equipo nacional. Desde entonces, su caso quedó en pausa.

¿Italia en el horizonte?

Guastadisegno deslizó que el jugador podría representar al seleccionado italiano si la situación no cambia. “Es ítalo-argentino, y no sé qué podría pasar si la situación con la Albiceleste no se resuelve. Legalmente tiene la oportunidad de ser convocado por Italia”, explicó.

La Selección Argentina afrontará sus amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico el 10 y 13 de octubre. Soulé, mientras tanto, espera una nueva chance que lo acerque al sueño de vestir nuevamente la camiseta celeste y blanca.

Temas Selección Argentina de fútbolMatías SouléMundial 2026
