Caso Daiana Mendieta: el principal sospechoso se negó a declarar y seguirá con prisión domiciliaria

La investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años hallada sin vida dentro de un aljibe en Gobernador Mansilla, Entre Ríos, sumó un nuevo capítulo judicial. El principal sospechoso del crimen, Gustavo Brondino, alias “Pino”, de 55 años, se abstuvo de declarar durante la audiencia de imputación y recibió una medida de 90 días de prisión domiciliaria mientras avanza la causa.
El acusado se negó a declarar
La audiencia de imputación formal e indagatoria, encabezada por la fiscal Emilce Reynoso, tuvo lugar este martes. Brondino, detenido el domingo tras resistirse con armas de fuego a un allanamiento en su vivienda, fue imputado por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego, según informó el medio 03442.
Siguiendo la recomendación de su abogado defensor, el acusado optó por no prestar declaración. Además, trascendió que durante el operativo del fin de semana intentó quitarse la vida, aunque una persona presente logró impedirlo. El hecho fue confirmado por el periodista Javier Aragón en el programa El Ventilador, emitido por Elonce.
La medida judicial
Por disposición del juzgado interviniente, Brondino deberá cumplir 90 días de prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, mientras se desarrollan las pericias clave en la investigación.
El hombre había sido arrestado luego de un tenso operativo realizado en su propiedad, ubicada en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, donde se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y otros elementos que podrían vincularlo al femicidio.
Avances en la investigación
La Fiscalía de Tala, a cargo de Reynoso y del fiscal Sergio Salisky, continúa analizando los resultados preliminares de las pericias y la autopsia practicada al cuerpo de Daiana. Según trascendió, la joven fue hallada con un disparo en la cabeza en el interior de un aljibe de unos diez metros de profundidad, en un paraje rural conocido como Los Zorrinos, a pocos kilómetros del casco urbano.
Si bien la autopsia completa aún no fue difundida, los investigadores confirmaron la presencia de signos de violencia previos a la muerte, lo que refuerza la hipótesis de un femicidio con premeditación.
Un caso que conmociona a Entre Ríos
La desaparición de Daiana Mendieta había sido denunciada el sábado por su familia, luego de que la joven no regresara a su casa ni respondiera llamadas. Fue vista por última vez el viernes por la noche, cuando salió en su Chevrolet Corsa Classic.
El hallazgo del vehículo abandonado en un camino vecinal orientó los rastrillajes que, tras tres días de búsqueda, culminaron con el descubrimiento del cuerpo dentro del aljibe, cerca de una casa abandonada y a escasos metros de la Ruta Nacional 12.