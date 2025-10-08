Caso Daiana Mendieta: el principal sospechoso se negó a declarar y seguirá con prisión domiciliaria

Avances en la investigación

La Fiscalía de Tala, a cargo de Reynoso y del fiscal Sergio Salisky, continúa analizando los resultados preliminares de las pericias y la autopsia practicada al cuerpo de Daiana. Según trascendió, la joven fue hallada con un disparo en la cabeza en el interior de un aljibe de unos diez metros de profundidad, en un paraje rural conocido como Los Zorrinos, a pocos kilómetros del casco urbano.