Secciones
Seguridad

Femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia confirmó que murió por un disparo

El cuerpo de la joven de 22 años fue hallado en un aljibe en Entre Ríos; las autoridades investigan la causa y detuvieron a un sospechoso vinculado al caso.

Femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia confirmó que murió por un disparo
Hace 1 Hs

La joven Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, desaparecida el viernes pasado, fue encontrada sin vida este martes dentro de un aljibe en una zona rural de Entre Ríos. La autopsia confirmó que la víctima falleció a causa de un disparo de arma de fuego, según informó la fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso.

El hallazgo ocurrió en un pozo de unos 10 metros de profundidad, cercano a la ciudad de Gobernador Mansilla, donde vivía la joven. El cadáver estaba vestido y presentaba la herida de bala que le provocó la muerte, según los peritos que realizaron las primeras pericias.

Búsqueda y hallazgo del cuerpo

Tras tres días sin noticias de Daiana, la familia denunció su desaparición, lo que motivó un operativo masivo que involucró a más de 130 personas, entre policías, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones.

El vehículo de la joven fue encontrado el domingo a unos cuatro kilómetros del casco urbano, con las llaves puestas. La zona rural y la ausencia de testigos dificultaron la investigación inicial, pero la búsqueda continuó hasta que se encontró el cuerpo a 500 metros de la ruta 12, cerca del camino conocido como Los Zorrinos.

Detención de un sospechoso y allanamiento

La fiscalía informó que un hombre de 55 años, con presunto vínculo con Daiana y conocido como “Pino”, fue detenido. Vivía a solo un kilómetro de la víctima y había estado en contacto con ella poco antes de su desaparición.

Tras un allanamiento en un galpón alquilado por el sospechoso, las autoridades secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca. Durante la intervención, el hombre intentó manipular un arma de fuego y fue aprehendido por resistencia a la autoridad.

Líneas de investigación

La causa, a cargo de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, analiza diversas hipótesis, incluyendo la posibilidad de que se haya simulado un escenario para encubrir un femicidio. Se revisan cámaras de seguridad, se realizan entrevistas a posibles testigos y se perician teléfonos y vehículos relacionados con el caso.

Quién era Daiana Mendieta

Daiana era oriunda de Gobernador Mansilla, un pequeño pueblo del departamento de Tala, con menos de 2.500 habitantes. Estudiaba astrología y se dedicaba a escribir y editar contenidos, actividad que compartía en redes sociales bajo la cuenta @escritosdmm. Su último posteo en Instagram, que decía “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”, se convirtió en un enigma tras su desaparición.

Temas Entre Ríos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horror en Entre Ríos: buscaban a una joven de 22 años y la encontraron muerta en un aljibe

Horror en Entre Ríos: buscaban a una joven de 22 años y la encontraron muerta en un aljibe

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
2

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
3

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
4

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
5

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
6

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Más Noticias
Siento impotencia y bronca: una docente sufrió un violento intento de robo en el sur de la capital

"Siento impotencia y bronca": una docente sufrió un violento intento de robo en el sur de la capital

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

De los prostíbulos al chat: la mafia de la trata se viste de gamer y caza a menores por internet

De los prostíbulos al chat: la mafia de la trata se viste de gamer y caza a menores por internet

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

Comentarios