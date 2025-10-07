Femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia confirmó que murió por un disparo

La joven Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, desaparecida el viernes pasado, fue encontrada sin vida este martes dentro de un aljibe en una zona rural de Entre Ríos. La autopsia confirmó que la víctima falleció a causa de un disparo de arma de fuego, según informó la fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso.
El hallazgo ocurrió en un pozo de unos 10 metros de profundidad, cercano a la ciudad de Gobernador Mansilla, donde vivía la joven. El cadáver estaba vestido y presentaba la herida de bala que le provocó la muerte, según los peritos que realizaron las primeras pericias.
Búsqueda y hallazgo del cuerpo
Tras tres días sin noticias de Daiana, la familia denunció su desaparición, lo que motivó un operativo masivo que involucró a más de 130 personas, entre policías, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones.
El vehículo de la joven fue encontrado el domingo a unos cuatro kilómetros del casco urbano, con las llaves puestas. La zona rural y la ausencia de testigos dificultaron la investigación inicial, pero la búsqueda continuó hasta que se encontró el cuerpo a 500 metros de la ruta 12, cerca del camino conocido como Los Zorrinos.
Detención de un sospechoso y allanamiento
La fiscalía informó que un hombre de 55 años, con presunto vínculo con Daiana y conocido como “Pino”, fue detenido. Vivía a solo un kilómetro de la víctima y había estado en contacto con ella poco antes de su desaparición.
Tras un allanamiento en un galpón alquilado por el sospechoso, las autoridades secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca. Durante la intervención, el hombre intentó manipular un arma de fuego y fue aprehendido por resistencia a la autoridad.
Líneas de investigación
La causa, a cargo de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, analiza diversas hipótesis, incluyendo la posibilidad de que se haya simulado un escenario para encubrir un femicidio. Se revisan cámaras de seguridad, se realizan entrevistas a posibles testigos y se perician teléfonos y vehículos relacionados con el caso.
Quién era Daiana Mendieta
Daiana era oriunda de Gobernador Mansilla, un pequeño pueblo del departamento de Tala, con menos de 2.500 habitantes. Estudiaba astrología y se dedicaba a escribir y editar contenidos, actividad que compartía en redes sociales bajo la cuenta @escritosdmm. Su último posteo en Instagram, que decía “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”, se convirtió en un enigma tras su desaparición.