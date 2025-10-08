Secciones
Moria Casán sin Photoshop: la diva de 79 años compartió una foto y se hizo viral

La One volvió a marcar tendencia con una imagen inédita de los años 80 que generó nostalgia, admiración y debate entre los usuarios.

Hace 1 Hs

La One volvió a sacudir el mundo del espectáculo. Este martes, Moria Casán sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de X (ex Twitter) una imagen completamente desnuda, sin filtros ni retoques digitales. La foto, tomada en la década del 80, muestra a la diva montada sobre un caballo, en la playa, y pertenece a una producción inédita de la revista Libre.

El registro, de estética retro y provocadora, fue recuperado por el periodista Héctor Maugeri, quien se la envió personalmente a Casán. La artista decidió compartirla con una frase fiel a su estilo directo: “Picture enviada por Héctor Maugeri. Revista Libre. Sin Photoshop”. 

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en cuestión de horas. Miles de usuarios reaccionaron con mensajes de admiración, nostalgia y debate sobre los cánones de belleza y la autenticidad en la era digital. “Siempre auténtica, sin miedo al paso del tiempo ni a mostrarse como es”, comentó una usuaria, en una de las respuestas más replicadas.

La foto rápidamente fue calificada como un ícono de su época dorada. Según trascendió, la producción habría sido realizada en 1984, cuando Moria estaba en pareja con el actor y humorista Mario Castiglione, padre de su hija Sofía Gala.

A sus 79 años, la diva reafirma su lema de siempre: autenticidad sin filtros. 

