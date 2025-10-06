Netflix está buscando extras para la serie de Moria Casán: ¿cómo participar de la convocatoria?

La serie sobre la camaleónica vida de la artista Moria Casán se materializa con la producción de Netflix. Este proyecto fílmico, denominado "La One", eligió como escenario principal a la ciudad de Mar del Plata. Representantes del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica) confirmaron que dos playas emblemáticas servirán para el rodaje de diversas escenas.
La productora About Entertainment, responsable de la realización, inició una convocatoria masiva para seleccionar extras. Buscan hombres y mujeres de hasta 60 años que deseen participar en esta ambiciosa ficción. Este llamado público busca sumar talento local para las grabaciones previstas entre diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026.
Detalles sobre la producción de la serie inspirada en Moria Casán
El proyecto contará con un elenco estelar para representar a la icónica figura argentina. Las actrices Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione darán vida a la artista en tres distintas etapas de su trayectoria. Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, es parte fundamental de este reparto de lujo.
La filmación utilizará escenarios icónicos de la costa atlántica. Las locaciones seleccionadas incluyen Playa Chica, sitio donde operó el boliche Gaysoline, y la ex Playa Franca, recordada por inaugurarse como la primera playa nudista en los años noventa. La productora About Entertainment, liderada por Armando Bo, Mercedes Reinke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg, se encargará de llevar adelante la serie.
Proceso de inscripción al casting para la serie de Moria Casán
La búsqueda de About Entertainment establece requisitos específicos para los postulantes. Se precisan personas con cabello largo y sin ningún tipo de tatuaje visible. Además, necesitan hombres que luzcan bigote y patillas, y se pide disponibilidad para aparecer en traje de baño.
La convocatoria también se dirige a bailarines y bailarinas que se encuentren en el rango de edad de 25 a 60 años. Los interesados en postular su material deben enviarlo a la dirección de correo electrónico provista por la producción. El email oficial para la inscripción de estos roles de reparto es mlocastingextras@gmail.com.