Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

La Copa del Mundo Sub-20 iniciará hoy su fase final, con los primeros dos cruces por los octavos, en donde la Selección de Chile intentará dar el golpe ante México, bajo la atenta mirada de Nigeria y Argentina, que mañana se medirán para definir la futura llave de cuartos.
Luego de una impensada eliminación de Brasil, serán 16 los seleccionados que comenzarán a transitar el sinuoso camino que los puede coronar como campeones mundiales Sub-20.
En ese selecto grupo se encuentra Argentina, que luego de un liderar su zona con puntaje ideal, deberá enfrentarse mañana ante Nigeria, desde las 16.30. El ganador de este encuentro jugará por el pase a semifinales con el vencedor del cruce entre chilenos y mexicanos.
Del mismo lado de la llave se ubican también los combinados de Ucrania y España, que jugarán hoy, con los españoles como favoritos pese a las dudas que dejaron durante la fase de grupos.
Mundial Sub 20
16.30: Ucrania-España (DSports+)
20: Chile-México (DSports+)