Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más y menos afortunados el próximo año, según Ludovica Squirru

Basada en el I Ching, el Bazi y su reconocida intuición, la autora revela oportunidades, riesgos y orientaciones prácticas para aprovechar un ciclo guiado por la pasión, el movimiento y la transformación. "El Caballo se lleva muy bien con la Cabra, el Perro, el Tigre y el Conejo. Este año nadie está del todo bien, todos vienen golpeados, pero esos signos estarán más favorecidos", resume Ludovica sobre lo que se viene en materia astrológica para el próximo año.