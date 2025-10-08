Secciones
El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

La mínima registrada fue de 10 °C. El cielo estará mayormente despehado. El pronóstico para el resto de la semana.

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

El ingreso de un frente cálido comenzará a elevar desde hoy las temperaturas en Tucumán y en el resto de la región, por lo que se esperan jornadas con poca nubosidad y marcados constrastres entre las mañanas y las tardes. Para hoy el pronóstico anticipa una máxima de 27 °C y, desde mañana, superaría los 30 °C. 

Como vino siendo habitual en el inicio de esta semana, la temperatura mínima registrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue de 10 °C, con una térmica de 8 °C. La nubosidad fue del 25% mientras que la humedad del 60%. Los vientos promediaron los 15 km/h, con dirección noroeste. 

Después de una mañana fresca, que tal vez pueda ser la última del año, el cielo continuará despejándose mientras que la temperatura comenzará a subir levemente. Para el mediodía se esperan 23 °C, mientras que la humedad descenderá drásticamente hasta un 25%. Los vientos serán suaves del sector este. 

La temperatura máxima de 27 °C (28 °C de térmica) se registrará durante la siesta y la tarde, cuando la nubosidad sea nula y la humedad roce el 20%. Los vientos continuarán siendo leves del sector sudeste. 

Las previsiones del SMN para la noche sostienen que el cielo seguirá despejado, el viento será leve del sector norte, la humedad subirá al 40% mientras que la temperatura descendera hasta llegar a los 16 °C.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El pronóstico del tiempo del SMN para el jueves sostiene que la nubosidad será muy baja y que la mínima rondará los 16 °C y que la máxima alcanzará los 31 °C. Esas condiciones se extenderán el viernes, con 14 °C y 34 °C, mientras que el sábado podría haber un leve aumento de la nubosidad: la mínima sería de 16 °C y la máxima de 35 °C. El domingo se espera una mañana ventosa, una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C. 

El viernes el cielo continuará despejado, mientras que la mínima sería de 14 °C y la máxima de 34 °C, en el día más caluroso de la semana. Para el fin de semana se anticipa algo de nubosidad, mínimas de al menos 18 °C y máximas que superarán los 32 °C. 

