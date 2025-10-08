Caputo seguirá en EEUU para definir la ayuda que dará Trump

La tranquilidad en los mercados derivada del apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, duró poco. El dólar oficial volvió a colocarse en el techo de la banda cambiaria y los dólares financieros la perforaron. El Riesgo País volvió a consolidarse por encima de los 1.000 puntos y la incertidumbre va en crecimiento. Las autoridades económicas viajaron de urgencia a Estados Unidos para acelerar la ayuda prometida por Trump. El hecho de buscar un segundo salvataje a seis meses de haber firmado un acuerdo con el FMI demuestra la fragilidad de la situación económica argentina, plantea el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) que acota que el país necesita recuperar la credibilidad.