Ecuador, en emergencia: protestas indígenas contra Noboa

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización de pueblos originarios del país, inició el 22 de setiembre el bloqueo de vías en varias provincias en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio aumentó de 1,80 a 2,80 dólares el galón. Las protestas dejan un manifestante fallecido por impactos de balas y una veintena de agentes retenidos temporalmente, así como 150 heridos entre civiles, militares y policías y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos.