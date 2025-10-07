Goleadas, sorpresas y estreno de lujo: así comenzó la Champions League femenina

La Champions League Femenina 2025-2026 comenzó con una jornada repleta de goles y grandes actuaciones. El Barcelona fue el gran protagonista del martes al firmar una victoria contundente sobre el Bayern Múnich por 7-1, mientras que el Olympique de Lyon debutó con un ajustado triunfo frente al Arsenal en Londres.
El equipo azulgrana, que busca recuperar el trono europeo, tuvo un arranque demoledor en el Estadi Johan Cruyff. A los cuatro minutos, Alexia Putellas abrió el marcador con un golazo que marcó el camino hacia una goleada inapelable. Ewa Pajor, Esmee Brugts y Salma Paralluelo ampliaron la ventaja antes del descanso, mientras que Klara Bühl descontó para las alemanas. En el complemento, Pajor volvió a marcar y Claudia Pina cerró la fiesta con el séptimo tanto.
En Londres, el OL Lyon, dirigido por Jonatan Giráldez, se llevó una valiosa victoria 2-1 sobre el Arsenal, vigente campeón. Alessia Russo adelantó a las locales, pero Melchie Dumornay revirtió la historia con un doblete que selló el estreno triunfal del conjunto francés, que tuvo a Christiane Endler como titular en el arco.
La primera jornada también dejó la victoria de Juventus por 2-1 ante Benfica, y el empate 2-2 entre Paris FC y Oud-Heverlee Leuven.
Lo que viene
La acción continuará este miércoles 8 de octubre con cinco partidos que completarán la fecha inicial de la nueva fase de liga:
- Real Madrid vs AS Roma
- Twente FC vs Chelsea
- Manchester United vs Vålerenga
- SKN St. Pölten vs Atlético de Madrid
- Wolfsburgo vs PSG
Los equipos españoles volverán a tener protagonismo, con el Real Madrid y el Atlético en busca de un inicio positivo en sus respectivos grupos.