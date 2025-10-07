Secciones
DeportesFútbol

Goleadas, sorpresas y estreno de lujo: así comenzó la Champions League femenina

El Barcelona brilló con una actuación arrolladora ante el Bayern, el Lyon venció al campeón Arsenal y la Juventus debutó con triunfo. Este miércoles jugarán Real Madrid, Atlético y Chelsea.

INICIO SOÑADO. Alexia Putellas lideró la goleada del Barcelona ante el Bayern Múnich en el debut de la Champions femenina. INICIO SOÑADO. Alexia Putellas lideró la goleada del Barcelona ante el Bayern Múnich en el debut de la Champions femenina.
Hace 1 Hs

La Champions League Femenina 2025-2026 comenzó con una jornada repleta de goles y grandes actuaciones. El Barcelona fue el gran protagonista del martes al firmar una victoria contundente sobre el Bayern Múnich por 7-1, mientras que el Olympique de Lyon debutó con un ajustado triunfo frente al Arsenal en Londres.

El equipo azulgrana, que busca recuperar el trono europeo, tuvo un arranque demoledor en el Estadi Johan Cruyff. A los cuatro minutos, Alexia Putellas abrió el marcador con un golazo que marcó el camino hacia una goleada inapelable. Ewa Pajor, Esmee Brugts y Salma Paralluelo ampliaron la ventaja antes del descanso, mientras que Klara Bühl descontó para las alemanas. En el complemento, Pajor volvió a marcar y Claudia Pina cerró la fiesta con el séptimo tanto.

En Londres, el OL Lyon, dirigido por Jonatan Giráldez, se llevó una valiosa victoria 2-1 sobre el Arsenal, vigente campeón. Alessia Russo adelantó a las locales, pero Melchie Dumornay revirtió la historia con un doblete que selló el estreno triunfal del conjunto francés, que tuvo a Christiane Endler como titular en el arco.

La primera jornada también dejó la victoria de Juventus por 2-1 ante Benfica, y el empate 2-2 entre Paris FC y Oud-Heverlee Leuven.

Lo que viene

La acción continuará este miércoles 8 de octubre con cinco partidos que completarán la fecha inicial de la nueva fase de liga:

- Real Madrid vs AS Roma

- Twente FC vs Chelsea

- Manchester United vs Vålerenga

- SKN St. Pölten vs Atlético de Madrid

- Wolfsburgo vs PSG

Los equipos españoles volverán a tener protagonismo, con el Real Madrid y el Atlético en busca de un inicio positivo en sus respectivos grupos.

Temas EspañaArsenal Football ClubFranciaClub Atlético de MadridFútbol Club BarcelonaReal MadridInglaterraOlympique de Lyon
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
2

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
4

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
5

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal
6

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

Más Noticias
Hinchas de San Martín convocan un banderazo para despedir al equipo antes del duelo con Morón

Hinchas de San Martín convocan un banderazo para despedir al equipo antes del duelo con Morón

Campodónico busca recuperar soldados para el Reducido: ¿qué lesionados hay en San Martín?

Campodónico busca recuperar soldados para el Reducido: ¿qué lesionados hay en San Martín?

Sofía Odstrcil, la arquera de oro que sueña en grande desde Tucumán

Sofía Odstrcil, la arquera de oro que sueña en grande desde Tucumán

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Comentarios