Goleadas, sorpresas y estreno de lujo: así comenzó la Champions League femenina

El equipo azulgrana, que busca recuperar el trono europeo, tuvo un arranque demoledor en el Estadi Johan Cruyff. A los cuatro minutos, Alexia Putellas abrió el marcador con un golazo que marcó el camino hacia una goleada inapelable. Ewa Pajor, Esmee Brugts y Salma Paralluelo ampliaron la ventaja antes del descanso, mientras que Klara Bühl descontó para las alemanas. En el complemento, Pajor volvió a marcar y Claudia Pina cerró la fiesta con el séptimo tanto.