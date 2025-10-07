Comienza la Champions League femenina con nuevo formato, Arsenal defendiendo el título y el Barcelona como gran candidato

La Champions League femenina inicia una nueva era. Desde este martes, 18 clubes europeos competirán bajo un formato inédito que busca elevar el nivel del torneo y acercarlo a la estructura de la competición masculina. La gran novedad es el sistema de “liga única” donde cada equipo disputará seis partidos ante rivales diferentes, tres como local y tres como visitante. Al finalizar esta fase, los cuatro mejores avanzarán directamente a cuartos de final, mientras que los clasificados del quinto al duodécimo puesto jugarán un “playoff” a doble partido para completar el cuadro de ocho.
El cambio apunta a aumentar la competitividad y garantizar duelos entre potencias desde el comienzo. Por primera vez, se podrán ver cruces como Barcelona-Bayern Múnich o Arsenal-Lyon en la primera jornada, algo impensado en el antiguo formato de grupos. Además, se incorpora una nueva competencia paralela: la UEFA Women’s Europe Cup, destinada a los equipos que no lograron clasificarse a la fase principal y que ofrece un cupo para la próxima Champions.
Protagonismo español
España marcará un hito con tres representantes en la máxima cita continental: Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.
Barcelona, tricampeón europeo, buscará recuperar el trono perdido en la final de Lisboa frente al Arsenal. Con Aitana Bonmatí como líder y una plantilla que mantiene su base, las azulgranas volverán a ser el rival a batir. Compartirán calendario con gigantes como Chelsea y Bayern, además de Benfica, Roma y Paris FC.
El Real Madrid, en su quinta participación consecutiva, intentará consolidarse entre los 12 mejores. Tras eliminar al Eintracht Frankfurt en el repechaje, el equipo blanco afronta una seguidilla exigente con rivales como PSG, Arsenal y Wolfsburgo. Con la colombiana Linda Caicedo como figura emergente, el conjunto “merengue” sueña con dar un salto competitivo en Europa.
El Atlético de Madrid regresa a la Champions tras cuatro años y lo hace con un desafío mayúsculo. Su grupo incluye a colosos como el Olympique de Lyon, dirigido ahora por el exentrenador azulgrana Jonatan Giráldez, el Bayern Múnich y el Manchester United. Las “colchoneras”, que lograron su pase en una dramática clasificación ante el BK Häcken, buscarán alcanzar el Top 12 que da acceso al playoff.
Equipos a tener en cuenta
El Arsenal, defensor del título, intentará repetir la hazaña que lo llevó a destronar al Barcelona la temporada pasada. Su plantel mantiene a figuras como Mariona Caldentey, Alessia Russo y Leah Williamson.
El Chelsea, por su parte, afronta una campaña crucial para confirmar su dominio local con un paso firme en Europa, mientras que el Olympique de Lyon, ocho veces campeón, apuesta al regreso de la gloria bajo la conducción de Giráldez y con refuerzos de peso como Marie-Antoinette Katoto y Jule Brand.
Detrás de los grandes nombres, equipos como el Paris FC, el Vålerenga noruego o el St. Pölten austríaco buscarán sorprender en una competición que promete igualdad y grandes historias.
La fase de liga se desarrollará entre el 7 de octubre y el 17 de diciembre. Los “playoffs” se jugarán en febrero, los cuartos de final en marzo y abril, y las semifinales a fines de abril y principios de mayo. La final se disputará en Oslo, entre el 22 y el 24 de mayo, donde se conocerán a las nuevas campeonas de Europa.