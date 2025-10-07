Comienza la Champions League femenina con nuevo formato, Arsenal defendiendo el título y el Barcelona como gran candidato

La Champions League femenina inicia una nueva era. Desde este martes, 18 clubes europeos competirán bajo un formato inédito que busca elevar el nivel del torneo y acercarlo a la estructura de la competición masculina. La gran novedad es el sistema de “liga única” donde cada equipo disputará seis partidos ante rivales diferentes, tres como local y tres como visitante. Al finalizar esta fase, los cuatro mejores avanzarán directamente a cuartos de final, mientras que los clasificados del quinto al duodécimo puesto jugarán un “playoff” a doble partido para completar el cuadro de ocho.