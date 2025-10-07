Santoral del 8 de octubre: Santa Pelagia, Santa Taís y San Hugo de Génova, ejemplos de conversión y servicio

El santoral católico del 8 de octubre conmemora a tres figuras destacadas de la historia de la Iglesia: Santa Pelagia de Antioquía, Santa Taís y San Hugo de Génova. Sus vidas, separadas por siglos y contextos distintos, comparten un mismo mensaje: el poder del arrepentimiento, la fe y el servicio al prójimo.
Santa Pelagia de Antioquía y Santa Taís: de la conversión a la penitencia
Según la tradición cristiana, Santa Pelagia de Antioquía vivió en el siglo IV y fue conocida inicialmente por su vida mundana y alejada de la fe. Todo cambió cuando escuchó una predicación del obispo Nonno, cuya palabra la llevó a una profunda conversión. Pelagia repartió sus bienes entre los pobres y se retiró a la soledad para llevar una vida de oración y penitencia.
En la misma línea se recuerda a Santa Taís, quien también protagonizó una historia de transformación interior. Su ejemplo fue recogido por los Padres del Desierto como símbolo del arrepentimiento sincero. Ambas santas son veneradas como modelos de cambio espiritual y esperanza en la misericordia divina.
San Hugo de Génova: caridad y humildad en la vida religiosa
El 8 de octubre también se recuerda a San Hugo de Génova (o Hugo Canefri), miembro de la Orden de Malta en los siglos XII y XIII. Dedicó su vida al servicio de los enfermos y los pobres, destacándose por su austeridad y humildad. Murió en 1233, y sus restos descansan en la iglesia de San Giovanni di Pré, en la ciudad italiana de Génova.
A San Hugo se le atribuyen diversos milagros y se lo reconoce por su ejemplo de entrega silenciosa y amor al prójimo, valores que lo convirtieron en una figura de referencia para los religiosos de su época.
Otros santos conmemorados este 8 de octubre
Además de Pelagia, Taís y Hugo, el santoral de este día incluye a:
San Evodio de Rouen, obispo francés.
San Félix de Como, mártir.
Santa Ragenfreda, religiosa venerada en el norte de Europa.
Santa Reparada, virgen y mártir.
Sus nombres figuran en el Martirologio Romano, el registro oficial de santos y beatos de la Iglesia Católica.
El mensaje del día: renovación y servicio
El santoral del 8 de octubre invita a los fieles a reflexionar sobre la posibilidad de cambio y la fuerza de la fe. Las historias de Pelagia y Taís recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo, mientras que la vida de San Hugo subraya el valor de la caridad y el servicio a los demás.
En parroquias y comunidades de todo el mundo, esta jornada se celebra con misas y oraciones dedicadas a quienes representan la conversión, la humildad y la entrega cristiana.