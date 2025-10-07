Santoral del 8 de octubre: Santa Pelagia, Santa Taís y San Hugo de Génova, ejemplos de conversión y servicio

San Hugo de Génova: caridad y humildad en la vida religiosa

El 8 de octubre también se recuerda a San Hugo de Génova (o Hugo Canefri), miembro de la Orden de Malta en los siglos XII y XIII. Dedicó su vida al servicio de los enfermos y los pobres, destacándose por su austeridad y humildad. Murió en 1233, y sus restos descansan en la iglesia de San Giovanni di Pré, en la ciudad italiana de Génova.