Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 8 de octubre: Santa Pelagia, Santa Taís y San Hugo de Génova, ejemplos de conversión y servicio

Figuras que representan la conversión, la humildad y la caridad cristiana.

Santoral del 8 de octubre: Santa Pelagia, Santa Taís y San Hugo de Génova, ejemplos de conversión y servicio
Hace 1 Hs

El santoral católico del 8 de octubre conmemora a tres figuras destacadas de la historia de la Iglesia: Santa Pelagia de Antioquía, Santa Taís y San Hugo de Génova. Sus vidas, separadas por siglos y contextos distintos, comparten un mismo mensaje: el poder del arrepentimiento, la fe y el servicio al prójimo.

Santa Pelagia de Antioquía y Santa Taís: de la conversión a la penitencia

Según la tradición cristiana, Santa Pelagia de Antioquía vivió en el siglo IV y fue conocida inicialmente por su vida mundana y alejada de la fe. Todo cambió cuando escuchó una predicación del obispo Nonno, cuya palabra la llevó a una profunda conversión. Pelagia repartió sus bienes entre los pobres y se retiró a la soledad para llevar una vida de oración y penitencia.

En la misma línea se recuerda a Santa Taís, quien también protagonizó una historia de transformación interior. Su ejemplo fue recogido por los Padres del Desierto como símbolo del arrepentimiento sincero. Ambas santas son veneradas como modelos de cambio espiritual y esperanza en la misericordia divina.

San Hugo de Génova: caridad y humildad en la vida religiosa

El 8 de octubre también se recuerda a San Hugo de Génova (o Hugo Canefri), miembro de la Orden de Malta en los siglos XII y XIII. Dedicó su vida al servicio de los enfermos y los pobres, destacándose por su austeridad y humildad. Murió en 1233, y sus restos descansan en la iglesia de San Giovanni di Pré, en la ciudad italiana de Génova.

A San Hugo se le atribuyen diversos milagros y se lo reconoce por su ejemplo de entrega silenciosa y amor al prójimo, valores que lo convirtieron en una figura de referencia para los religiosos de su época.

Otros santos conmemorados este 8 de octubre

Además de Pelagia, Taís y Hugo, el santoral de este día incluye a:

San Evodio de Rouen, obispo francés.

San Félix de Como, mártir.

Santa Ragenfreda, religiosa venerada en el norte de Europa.

Santa Reparada, virgen y mártir.

Sus nombres figuran en el Martirologio Romano, el registro oficial de santos y beatos de la Iglesia Católica.

El mensaje del día: renovación y servicio

El santoral del 8 de octubre invita a los fieles a reflexionar sobre la posibilidad de cambio y la fuerza de la fe. Las historias de Pelagia y Taís recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo, mientras que la vida de San Hugo subraya el valor de la caridad y el servicio a los demás.

En parroquias y comunidades de todo el mundo, esta jornada se celebra con misas y oraciones dedicadas a quienes representan la conversión, la humildad y la entrega cristiana.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
2

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
3

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
4

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
5

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
6

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Más Noticias
El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Nobel de Física 2025: tres científicos fueron premiados por sus descubrimientos sobre el efecto túnel cuántico

Nobel de Física 2025: tres científicos fueron premiados por sus descubrimientos sobre el efecto túnel cuántico

Horóscopo chino: estos signos recibirán importantes noticias laborales y personales en octubre

Horóscopo chino: estos signos recibirán importantes noticias laborales y personales en octubre

Alerta nivel amarillo en el norte y el sur del país por vientos de hasta 90km/h

Alerta nivel amarillo en el norte y el sur del país por vientos de hasta 90km/h

Ciencias Económicas de la UNT dará un curso gratuito para inversores principiantes

Ciencias Económicas de la UNT dará un curso gratuito para inversores principiantes

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios