Santoral del 7 de octubre: homenaje a la Virgen del Rosario y otros santos que inspiran

La fecha también conmemora la Batalla de Lepanto (1571), en la que las fuerzas cristianas atribuyeron su victoria a la intercesión de la Virgen del Rosario. En agradecimiento, el Papa Pío V instituyó esta fiesta litúrgica en su honor. Desde entonces, octubre se considera el mes del Rosario, y en Argentina se celebra con especial fervor en templos y comunidades marianas.