Luces, emoción y robots: así fue la espectacular fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire

El vals entre padre e hija, acompañado por la música del violín, fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Luego, el salón se llenó de luces, brillos y alegría, dando paso al baile y a la tradicional ceremonia de las 15 rosas, mientras sonaba “Right Here Waiting”. Valentina recorrió el salón entregando flores y abrazos, en un gesto que emocionó a familiares y amigos. El instante culminó con un abrazo y beso entre Hernán y Valentina, que selló una de las postales más conmovedoras del festejo.