Tucumán, entre las provincias en las que más se usa ChatGPT

Tucumán figura entre las provincias argentinas donde el uso de ChatGPT crece con mayor velocidad, según el Argentina Productivity Report elaborado por OpenAI. El estudio de la compañía destaca que la inteligencia artificial generativa ya no es patrimonio de los grandes centros urbanos: su adopción se expande a regiones como el Noroeste, impulsada por estudiantes, profesionales, emprendedores y pequeñas empresas que encuentran en esta herramienta una vía para optimizar su productividad.
El informe sobre la productividad impulsada por ChatGPT en el país reveló que Tucumán se ubica en el quinto lugar del país con un 3,2% de participación sobre los mensajes semanales enviados a ChatGPT. Además, destaca el crecimiento mensual del uso de dicho asistente: Tucumán está en el séptimo lugar de las provincias que más crecieron en el uso de la plataforma en los últimos 30 días, con un alza del 5,0%.
El Argentina Productivity Report es el primer análisis de OpenAI sobre el impacto económico y social del uso de ChatGPT en el país. Según detalló la compañía, su objetivo es ofrecer una visión integral de cómo la adopción de la inteligencia artificial generativa está transformando la forma en que los argentinos aprenden, trabajan y emprenden. El documento subraya además que el país cuenta con condiciones propicias para esa transformación: una alta conectividad, la reciente expansión del 5G, una fuerte cultura digital y el Plan Nacional de Inteligencia Artificial impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Tal como lo reflejan los datos de Tucumán, el estudio no se limita a los grandes conglomerados tecnológicos. Destaca que pequeñas y medianas empresas están usando ChatGPT para automatizar flujos de trabajo, mejorar la atención al cliente y acelerar la creación de contenido. “Estamos viviendo un momento sin precedentes”, señala Nicolás Andrade, representante de OpenAI en la región. “La IA se está convirtiendo en una herramienta cotidiana, incluso en las provincias alejadas de los grandes centros industriales”.
Un fenómeno federal: del centro a las provincias
La adopción de ChatGPT tiene un marcado carácter federal. Aunque Buenos Aires concentra parte de la innovación tecnológica, el informe muestra que el uso crece con fuerza en provincias del interior. Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta figuran entre las más activas en la experimentación con herramientas de IA. En el ámbito público, la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires —con su asistente Boti, que responde más de dos millones de consultas mensuales y redujo la carga de trabajo del personal en un 50%— se presenta como modelo replicable para otros gobiernos provinciales y municipales.
A la vez, provincias con fuerte base agroindustrial comienzan a integrar IA en la gestión del agua, el monitoreo de cultivos y la logística. En Vaca Muerta, las empresas energéticas usan aprendizaje automático para optimizar la perforación y el mantenimiento predictivo. En el sistema educativo, programas como PaideIA en la Ciudad de Buenos Aires y guías elaboradas por docentes locales incorporan ChatGPT como apoyo para planificaciones, cuestionarios y tutorías personalizadas. Este uso educativo se refleja también en universidades del norte argentino, donde los estudiantes recurren al asistente como tutor digital o herramienta de consulta.
Cómo y para qué lo usan los argentinos
Según el análisis de OpenAI, los argentinos utilizan ChatGPT principalmente para tres tipos de tareas:
Búsquedas y respuestas rápidas (13% de los mensajes), orientadas a resolver dudas específicas o sustituir búsquedas manuales.
Recomendaciones paso a paso (11%), que funcionan como guías o listas de verificación para procedimientos laborales y técnicos.
Tutoría y enseñanza personalizada (11%), tanto para estudiantes como para profesionales que buscan aprender nuevas habilidades.
A estos usos se suman la redacción creativa, la traducción, la edición de textos y la generación de imágenes, actividades vinculadas directamente con la productividad. En el terreno empresarial, las PYMEs lideran la adopción: un 84% de las encuestadas afirma haber mejorado su productividad, con un aumento promedio del 40% en eficiencia. El 71% planea seguir invirtiendo en inteligencia artificial en los próximos años, destinando cerca del 26% de su presupuesto tecnológico a herramientas como ChatGPT.
La IA, destaca el informe, se adapta de manera natural a los flujos de trabajo ya existentes: basta con escribir una pregunta o un pedido en una ventana de texto. Esa facilidad de acceso, junto con los planes gratuitos y la alta calidad del soporte en español, explican su rápida expansión en Argentina.
El informe concluye que el país atraviesa una etapa de adopción temprana, pero con un potencial transformador. El desafío no será sólo incorporar la tecnología, sino distribuir sus beneficios en forma equitativa entre provincias y sectores. Para OpenAI, Argentina combina tres factores que la colocan en una posición estratégica: talento joven, políticas públicas favorables y una sólida infraestructura digital.