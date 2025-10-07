Tucumán, entre las provincias en las que más se usa ChatGPT

El Argentina Productivity Report es el primer análisis de OpenAI sobre el impacto económico y social del uso de ChatGPT en el país. Según detalló la compañía, su objetivo es ofrecer una visión integral de cómo la adopción de la inteligencia artificial generativa está transformando la forma en que los argentinos aprenden, trabajan y emprenden. El documento subraya además que el país cuenta con condiciones propicias para esa transformación: una alta conectividad, la reciente expansión del 5G, una fuerte cultura digital y el Plan Nacional de Inteligencia Artificial impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.