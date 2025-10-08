Varones, 13 años y billeteras virtuales son factores críticos para el ingreso a las apuestas

En la Argentina las apuestas online son un fenómeno cotidiano: uno de cada cuatro adolescentes asegura haber apostado alguna vez, según el informe Kids Online Argentina de Unicef. La puerta de entrada suele abrirse alrededor de los 13 años, especialmente entre varones, gracias al acceso a billeteras virtuales y plataformas de apuestas deportivas, sobre todo fútbol. Aunque el juego de azar está prohibido para menores de 18 años, seis de cada diez chicos conocen a alguien que apostó dinero virtualmente, y casi la mitad afirma conocer las aplicaciones y plataformas donde se puede apostar.
“Las apuestas online afectan la salud emocional y relacional de chicas y chicos”, explicó Javier Quesada, especialista en Salud y Desarrollo Infantil Temprano de Unicef Argentina. “Pueden generar ansiedad, frustración, insomnio, bajo rendimiento escolar y conflictos familiares. Muchas veces pasa inadvertido hasta que ya hay un daño instalado”, añadió.
Frente a esta situación, Unicef lanzó una campaña en el ámbito del Mes de la Salud Mental para generar conciencia, y ofrecer herramientas a familias y adultos de referencia. La iniciativa busca abrir un canal de diálogo donde las chicas y chicos puedan reflexionar sobre las oportunidades y riesgos del mundo online; prevenir el uso de plataformas de apuestas, y abordar problemas desde el respeto y la escucha.
Lo que los jóvenes y sus familias deben saber
Entre las recomendaciones de Unicef para iniciar la conversación se destacan la toma de la iniciativa para hablar; la elección de un momento tranquilo; el uso de un lenguaje claro; el respeto por la capacidad de decisión de los adolescentes, y la consideración de sus emociones y conocimientos sin juzgarlos.
El informe "Zoom a las apuestas online" desarrollado junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, agrega que es clave controlar el uso de billeteras virtuales; debatir sobre el impacto de influencers y de la publicidad, y fomentar actividades al aire libre, deportes, arte y tiempo compartido con amigos y familiares.