Varones, 13 años y billeteras virtuales son factores críticos para el ingreso a las apuestas

En la Argentina las apuestas online son un fenómeno cotidiano: uno de cada cuatro adolescentes asegura haber apostado alguna vez, según el informe Kids Online Argentina de Unicef. La puerta de entrada suele abrirse alrededor de los 13 años, especialmente entre varones, gracias al acceso a billeteras virtuales y plataformas de apuestas deportivas, sobre todo fútbol. Aunque el juego de azar está prohibido para menores de 18 años, seis de cada diez chicos conocen a alguien que apostó dinero virtualmente, y casi la mitad afirma conocer las aplicaciones y plataformas donde se puede apostar.