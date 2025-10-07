Secciones
Fin a otra sociedad dorada: Jordi Alba anunció su retiro y Lionel Messi pierde a un aliado

El español, emblema de Barcelona, cerró su carrera tras tres temporadas junto al argentino en Miami. Otro adiós que golpea al capitán de la Selección Argentina.

Fin a otra sociedad dorada: Jordi Alba anunció su retiro y Lionel Messi pierde a un aliado
Hace 1 Hs

Inter Miami vive días de nostalgia. A una semana del anuncio de Sergio Busquets, ahora fue Jordi Alba quien confirmó que dejará la actividad profesional. El lateral catalán, surgido en La Masia y con una larga trayectoria en el Barcelona, compartió un video en sus redes para comunicar que a los 36 años colgará los botines, cerrando un ciclo que lo unió nuevamente a Lionel Messi en Estados Unidos.

El defensor explicó que llegó el momento de dar un paso al costado luego de casi dos décadas en la elite. En su carrera construyó una conexión inolvidable con Messi, una sociedad que brilló tanto en el Camp Nou como en el Inter Miami. En el Barça, Alba se consolidó como uno de los mejores laterales izquierdos de su generación, destacándose por su velocidad y precisión. Con la camiseta azulgrana levantó cinco Ligas, una Champions, cuatro Copas del Rey y múltiples títulos internacionales con España, como la Eurocopa y la Nations League.

Su paso por Miami fue la última parada de una historia repleta de éxitos. En Estados Unidos se reencontró con sus viejos compañeros Messi y Busquets, y juntos ganaron la Leagues Cup y la Supporters’ Shield, marcando otro capítulo dorado para los hinchas culés que siguieron su carrera desde la distancia. “Fue una decisión difícil, pero siento que mi etapa como futbolista profesional ha llegado a su fin”, expresó el catalán en el video que acompañó el anuncio.

El adiós de Busquets, el primero en la cadena

Días antes, Sergio Busquets había hecho lo propio. En un mensaje emotivo aseguró que estos serán sus últimos meses como jugador. Contó que se retira “feliz, orgulloso y agradecido”, tras casi 20 años de carrera y una etapa gloriosa con el Barcelona y la selección española. Recordó sus primeros pasos en Badía y agradeció al club de su vida por permitirle cumplir sus sueños. También tuvo palabras para la Roja y para el Inter Miami, donde disfrutó sus últimos desafíos junto a Messi y Jordi Alba.

Busquets cerró su mensaje agradeciendo a sus compañeros, técnicos, hinchas y familia, destacando que “todo final es un nuevo comienzo”. Su despedida marcó el inicio del cierre para el grupo de estrellas que revolucionó al Inter Miami y que alguna vez hizo historia en el Barça. Con los retiros de Busquets y Alba confirmados, los ojos ahora se posan sobre Luis Suárez, el último de los “cuatro fantásticos” que todavía sigue en actividad.

Temas Lionel MessiMajor League SoccerSelección española de fútbolJordi AlbaInter Miami
