Fin a otra sociedad dorada: Jordi Alba anunció su retiro y Lionel Messi pierde a un aliado

El defensor explicó que llegó el momento de dar un paso al costado luego de casi dos décadas en la elite. En su carrera construyó una conexión inolvidable con Messi, una sociedad que brilló tanto en el Camp Nou como en el Inter Miami. En el Barça, Alba se consolidó como uno de los mejores laterales izquierdos de su generación, destacándose por su velocidad y precisión. Con la camiseta azulgrana levantó cinco Ligas, una Champions, cuatro Copas del Rey y múltiples títulos internacionales con España, como la Eurocopa y la Nations League.