Jockey Club de Tucumán campeón del Regional de Clubes del NOA Sub 16

El camino hacia la gloria no fue sencillo, pero el Jockey Club de Tucumán supo construir su título paso a paso. El primer partido fue un aviso: un duro 0-0 frente a Natación y Gimnasia que sirvió para tomar ritmo y entender la exigencia del certamen. En el segundo encuentro, el espectáculo llegó con un vibrante 3-3 ante Universitario de Salta, un duelo cargado de goles y emociones que puso a prueba su fortaleza mental. La fase de grupos se cerró con una victoria crucial por 2-1 sobre Jockey Club de Salta, resultado que aseguró su pase a las semifinales y encendió la ilusión del grupo.
El partido decisivo por el pase a la final enfrentó a las tucumanas con Popeye de Salta, en un encuentro ajustado y táctico que se resolvió gracias al temple de María de la Paz Zalazar Romero. En el momento más tenso, la jugadora tomó la responsabilidad desde el punto penal y definió con precisión para sellar el 1-0. Ese gol fue el pasaje directo a la gran final y una muestra del carácter de un plantel que no se deja intimidar por la presión.
El duelo por el título ofreció un guion de película: otra vez frente a Universitario de Salta, con una historia que parecía escrita para el suspenso. El encuentro fue intenso, con ataques constantes y momentos de alta tensión. El empate 2-2 en el tiempo reglamentario reflejó la igualdad de fuerzas entre ambos conjuntos y dejó todo en manos de los shoot-outs, donde la emoción alcanzó su punto máximo.
Allí emergió la figura de la arquera Sofía Odstricil, que una vez más demostró por qué es una de las mejores del país en su categoría. Con reflejos felinos y una serenidad admirable, detuvo los cuatro penales ejecutados por las rivales, asegurando una ventaja clave. Las definiciones magistrales de Catalina Reginatto y María Luz Salazar Caro sellaron el 2-0 final, desatando el estallido de alegría del equipo y del público tucumano que acompañó cada jugada.
El pitazo final dio paso a la euforia. Abrazos, lágrimas, festejos familiares y una imagen que quedará grabada en la historia del hockey regional: las chicas del Jockey levantando la copa.