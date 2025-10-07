Jockey Club de Tucumán campeón del Regional de Clubes del NOA Sub 16

El camino hacia la gloria no fue sencillo, pero el Jockey Club de Tucumán supo construir su título paso a paso. El primer partido fue un aviso: un duro 0-0 frente a Natación y Gimnasia que sirvió para tomar ritmo y entender la exigencia del certamen. En el segundo encuentro, el espectáculo llegó con un vibrante 3-3 ante Universitario de Salta, un duelo cargado de goles y emociones que puso a prueba su fortaleza mental. La fase de grupos se cerró con una victoria crucial por 2-1 sobre Jockey Club de Salta, resultado que aseguró su pase a las semifinales y encendió la ilusión del grupo.