Secciones
DeportesTenis

Djokovic le ganó a Munar y continúa dando batalla en el ATP Masters 1000 Shanghái 2025

El serbio superó molestias físicas y un intenso desgaste para imponerse al español por 6-3, 5-7 y 6-2 en un partido épico.

Djokovic le ganó a Munar y continúa dando batalla en el ATP Masters 1000 Shanghái 2025
Hace 3 Hs

Novak Djokovic volvió a demostrar por qué es uno de los mayores competidores de la historia del tenis. En un duelo de casi tres horas, el serbio logró una sufrida victoria ante el español Jaume Munar por 6-3, 5-7 y 6-2. El partido, correspondiente al ATP Masters 1000 de Shanghái 2025, mantuvo en vilo a los espectadores que presenciaron una batalla apasionante.

Desde los primeros intercambios, quedó claro que no sería un encuentro sencillo para el número uno del mundo. Munar, conocido por su garra y constancia, presionó desde el fondo de la pista con una solidez admirable. Djokovic, por su parte, respondió con su habitual precisión, pero sufrió un contratiempo físico en el primer set al resentirse de la pierna izquierda mientras intentaba devolver una bola corta del español. Aun así, logró mantener la concentración y cerrar el primer parcial con un 6-3 que parecía marcar el rumbo del partido.

Sin embargo, el guion cambió en el segundo set. El español se mostró más agresivo y aprovechó un leve bajón físico de Djokovic para igualar el marcador. Munar encontró ritmo con su derecha y comenzó a dominar los intercambios largos, mientras el serbio buscaba soluciones tácticas para contrarrestar el empuje del balear. El público, dividido entre la admiración por la resistencia de Djokovic y el entusiasmo por el esfuerzo de Munar, fue testigo de una de las mangas más equilibradas del torneo. Finalmente, el español se llevó el segundo set por 7-5, desatando la incertidumbre en Shanghái.

Pero si algo ha caracterizado siempre a Djokovic, es su capacidad para renacer cuando parece contra las cuerdas. Con un gesto serio y la mirada fija, el serbio impuso su jerarquía en el set decisivo. Pese a la fatiga acumulada y los gestos de dolor, elevó su nivel con un tenis de precisión quirúrgica. Rompió el servicio de Munar en los primeros juegos y no soltó la ventaja hasta sellar el triunfo con un contundente 6-2 que reflejó su carácter inquebrantable.

El resultado permite a Djokovic avanzar en el ATP Masters 1000 de Shanghái y mantener vivas sus aspiraciones de sumar un nuevo título en una temporada marcada por la irregularidad física.

En Shanghái, el serbio continúa desafiando los límites del cuerpo, solo él tiene la respuesta de hasta dónde llegará.

Temas Novak Djokovic
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es la promesa local de Shanghái que fue dirigida por un ex número 1 del mundo?

¿Quién es la promesa local de Shanghái que fue dirigida por un ex número 1 del mundo?

Jannik Sinner avanzó a la final del ATP de Pekín 2025 tras vencer a Alex de Miñaur

Jannik Sinner avanzó a la final del ATP de Pekín 2025 tras vencer a Alex de Miñaur

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
2

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
4

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
5

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Más Noticias
Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

Comentarios