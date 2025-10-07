Djokovic le ganó a Munar y continúa dando batalla en el ATP Masters 1000 Shanghái 2025

Sin embargo, el guion cambió en el segundo set. El español se mostró más agresivo y aprovechó un leve bajón físico de Djokovic para igualar el marcador. Munar encontró ritmo con su derecha y comenzó a dominar los intercambios largos, mientras el serbio buscaba soluciones tácticas para contrarrestar el empuje del balear. El público, dividido entre la admiración por la resistencia de Djokovic y el entusiasmo por el esfuerzo de Munar, fue testigo de una de las mangas más equilibradas del torneo. Finalmente, el español se llevó el segundo set por 7-5, desatando la incertidumbre en Shanghái.