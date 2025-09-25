Secciones
La dolorosa pérdida que sufrió Novak Djokovic: “Me invade un sentimiento de vacío y de tristeza”

El tenista serbio utilizó sus redes sociales para despedirse de Nikola Pilic, a quién consideraba su padre deportivo.

El tenis mundial despidió a una leyenda con la muerte de Nikola Pilic a los 86 años, mentor de Novak Djokovic, quien lo definió como su padre en el deporte. El serbio compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para recordar a la figura croata, finalista en Roland Garros 1973 y cinco veces campeón de la Copa Davis como capitán.

Djokovic contó que recibió la noticia en pleno entrenamiento y reconoció que un sentimiento de vacío y tristeza lo invadió. También escribió que esperaba que Pilic supiera lo mucho que significó para él en su vida y en su carrera, agradeciéndole a él y a su esposa Mia por tratarlo como a un hijo desde que llegó a su academia en Múnich a los 12 años.

El número uno recordó que, cuando su país atravesaba la guerra y su familia vivía momentos difíciles, Pilic y su esposa lo apoyaron para que pudiera seguir persiguiendo sus sueños. Afirmó que siempre los consideró como parte de su familia y que su influencia fue decisiva en su desarrollo como hombre y como tenista.

La herencia de un maestro

En su despedida, Djokovic resaltó que el legado de Pilic perdurará y será recordado con admiración por futuras generaciones. Destacó que sus logros como jugador y entrenador quedaron escritos en la historia del deporte, pero que lo más valioso para él fue poder llamarlo orgullosamente mi padre del tenis.

El serbio cerró su mensaje con gratitud, reconociendo que los momentos compartidos estarán siempre en su memoria. La tristeza por la pérdida se mezcla con la alegría de haber contado con una figura tan influyente a lo largo de su vida.

