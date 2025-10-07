Secciones
CulturaMúsica

La autora de la banda de "Belén" trae a Tucumán un show para "sacar demonios y exorcizarse"

Marilina Bertoldi habló con LA GACETA en la previa de su recital previsto para el 17 de octubre en All Boys. Qué significan ahora mismo su estética drag sobre tacos, y su participación en películas y series con gran repercusión.

UN EXORCISMO HECHO ROCK. Marilina Bertoldi presentará ‘’Para quién trabajás Vol. 1’’ el próximo 17 de octubre en All Boys. / INSTAGRAM @marilinaplastilina UN EXORCISMO HECHO ROCK. Marilina Bertoldi presentará ‘’Para quién trabajás Vol. 1’’ el próximo 17 de octubre en All Boys. / INSTAGRAM @marilinaplastilina
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánClub Atlético All Boys de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
2

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
4

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
5

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal
6

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

Más Noticias
Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero, tras la denuncia de Juan Grabois

Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero, tras la denuncia de Juan Grabois

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

Comentarios